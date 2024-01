Skisprung-Weltcup Knoten geplatzt - Deutsche Skispringerinnen mischen vorn mit Stand: 03.01.2024 12:21 Uhr

Nach einem holprigen Saisonstart lassen es die deutschen Skispringerinnen in Villach krachen. Nach dem ersten Durchgang haben zwei Springerinnen noch Podestchancen.

Die Lockerheit ist zurück - das Lächeln auch. Anna Rupprecht (2. Platz / 91,5 m) und Agnes Reisch (7. Platz / 93 m) liegen nach dem ersten Durchgang beim Weltcup in Villach in Lauerstellung. Der Sieg scheint schon zur Pause an die überragende Nika Prevc (Slowenien) vergeben. Mit einem starken Sprung auf 96,5 Metern flog die Schwester der Prevc-Brüder deutlich weiter als alle anderen und hat mehr als 19 Punkte Vorsprung.

Verwirrung gab es um Selina Freitag, die zunächst mit 93,5 Metern auf dem zweiten Platz geführt wurde. Später wurde die Weite korrigiert. Offenbar lag ein Messfehler vor. Bitter für die 22-Jährige, die wohl schon nach 90,5 Metern aufgesetzt hatte. Elfte statt Zweite hieß es deshalb nach dem ersten Durchgang. So richtig erklären konnte sich Frauen-Bundestrainer Thomas Juffinger die Korrektur nicht. "Wir schauen uns das an" , sagte er im ZDF.

Rupprecht: "Wir mögen die Schanze"

"Wir mögen die Schanze in Villach" , verriet Rupprecht, die mit neuem Selbstvertrauen auch im zweiten Durchgang weit segeln will und dem deutschen Team das ersehnte Erfolgserlebnis bescheren möchte.

Gute Chancen hat auch Reisch, die positive Überraschung im deutschen Team. Die 24-Jährige flog weit, ließ aber mit einer unrunden Landung einige Punkte liegen und erklärte diese Schwäche später: "Ich hab beim Landen noch das Knie im Hinterkopf." Im Mai 2021 hatte sich Reisch in Tschagguns bei einem Trainingssprung einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

Heßler verpasst Finale

Luisa Görlich (Lauscha/87 Meter) und die viermalige Weltcupsiegerin Juliane Seyfarth (Ruhla) mit 86 Metern sind im Mittelfeld platziert. Für Pauline Heßler vom WSV Lauscha war der Wettkampf dagegen nach nur einem Springer schon wieder vorbei. Mit 83 Metern und einem Wackler bei der Landung war Heßler im Finale nur Zuschauerin.

Skispringerin Schmid verpasst Villach-Weltcup

Die siebenfache Weltmeisterin Katharina Schmid, früher Althaus, verzichtet auf den Weltcup und feilt stattdessen in der Heimat an ihrer Form. Als 14. im Gesamtweltcup springt Deutschlands beste Skispringerin in dieser Saison noch der Weltspitze hinterher.