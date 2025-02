Weltcup in Sestriere Robinson im Riesenslalom vor Weltmeisterin Brignone Stand: 21.02.2025 11:49 Uhr

Der zweite Durchgang im Riesenslalom von Sestriere verspricht Spannung: Nach dem ersten Lauf führt Vize-Weltmeisterin Alice Robinson vor Weltmeisterin Federica Brignone.

Vize-Weltmeisterin Alice Robinson liegt im ersten Riesenslalom nach der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm vor Weltmeisterin Federica Brignone in Führung. Lena Dürr, die bei der WM starke Neunte im Riesenslalom wurde, war krankheitsbedingt nicht am Start.

Der Riesenslalom in Sestriere fordert die Skifahrerinnen. Die Piste im Piemont liegt auf über 2.000 Metern Höhe. Am meisten Kondition bewies die Neuseeländerin Alice Robinson. Die Vize-Weltmeisterin fuhr im kräfteraubenden oberen Teil eine aggressive Linie - im Ziel lag sie 0,19 Sekunden vor Federica Brignone.

Die Italienerin, die in Saalbach souverän Weltmeisterin wurde, ging bei ihrem Heimrennenn kränkelnd an den Start. Brignone konnte im oberen Streckenabschnitt nicht so ktaftvol fahren wie Robinson, aber im unteren Teil - von den Tifosi angespornt - haute sie alles raus und jubelte im Ziel über ihre Zeit. Auf Paltz drei liegt nach dem ersten Lauf die WM-Dritte Paula Moltzan aus den USA (+0,83).

Dürr verzichtet auf Start

Lena Dürr, die beim WM-Riesenslalom mit Platz neun überraschte, lässt die beiden Riesenslaloms in Sestriere aus. Sie kämpft noch mit einer Erkältung, die sie auch beim WM-Slalom am vergangenen Sonntag beeinträchtigte. Ob sie am Sonntag beim Slalom an den Start gehen wird, steht noch nicht fest.

Die anderen deutschen Fahrerinnen sind im zweiten Durchgang nicht dabei: Fabiana Dorigo schied nach einem Fahrfehler aus. Emma Aicher verpasste mit fast vier Sekunden Rückstand das Finale der besten 30.

Shiffrins erster Riesenslalom nach Verletzung

Für Mikaela Shiffrin war der Riesenslalom in Italien der erste nach ihrer schweren Verletzung, die sie sich beim Riesenslalom in Killington zugezogen hatte. Die US-Amerikanerin, die im WM-Slalom Fünfte wurde, ist aber im Riesenslalom noch nicht konkurrenzfähig. Ihr Rückstand auf die Führende Robinson beträgt 2,89 Sekunden.

Macht Brignone Punkte im Gesamtweltcup gut?

Sollte Brignone im zweiten Lauf ins Ziel kommen, könnte die Italienerin ihren Vorsprung im Gesamt-Weltcup ausbauen. Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, die 70 Punkte hinter Brignone liegt, schied nach einem Fahrfehler im ersten Duerchgang aus.