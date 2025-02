Ski-WM in Saalbach Die Schweiz triumphiert auch im WM-Slalom der Frauen Stand: 15.02.2025 14:51 Uhr

Camille Rast hat sich zur Weltmeisterin im Slalom gekrönt. Für die Schweizerin ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Silber geht an ihre Teamkollegin Wendy Holdener. Die Schweiz bleibt damit die dominierende Nation bei der Ski-WM. Katharina Liensberger feiert vor heimischer Kulisse Bronze. Das DSV-Team enttäuschte. Lena Dürr wurde mit Platz acht beste Deutsche.

Von Marjorie Maurer

Camille Rast unterstreicht mit ihrem Sieg bei dieser WM ihre starke Saisonleistung. Erst in dieser Saison feierte Rast ihre ersten Podestplatzierungen im Weltcup. Dabei gelangen ihr gleich zwei Weltcupsiege im Slalom sowie zwei dritte Plätze in Slalom und Riesenslalom. Mit den schwierigen Bedingungen auf der Piste in Saalbach-Hinterglemm kam sie schon im ersten Durchgang am besten zurecht.

Keine Medaille für Dürr

Lena Dürr lag bereits nach dem ersten Durchgang fast zwei Sekunden hinter Rast. Die 33-Jährige, die seit Freitag mit einer Erkältung zu kämpfen hat, ging als Medaillenhoffnung in den Wettbewerb, fuhr im ersten Durchgang aber zu verhalten. So reichte es nur für Platz acht.

Der zweite Lauf gelang ihr deutlich besser, sie führte zu diesem Zeitpunkt. "Dass das aber nicht für vorne reicht, war mir klar" , sagte sie im ZDF-Interview. Die Bronze-Siegerin von 2023 konnte nichts mehr an der Platzierung ändern. Sie blieb auf Rang acht.

Schwierige Bedingungen

Dürr haderte auch mit den Bedingungen. "Es war ganz speziell, ich habe mit vielen gesprochen, die nicht wussten, wie sie das händeln sollen" , sagte Dürr im ZDF-Interview und sprach dabei die eisige Piste an. Dass sie angeschlagen war, wollte sie nicht als Grund für das Abschneiden nehmen. "Es ist egal. Wer am Start steht, muss parat sein. Das ist definitiv keine Ausrede."

Silber holte sich Wendy Holdener, die mit knapp einer halben Sekunde Abstand auf ihre Teamkollegin im Ziel ankam (+0.46s). Katharina Liensberger wurde für ihre Bronzemedaille vom Publikum gefeiert.

Mit dem Sieg von Rast gewinnt die Schweiz die vierte Goldmedaille bei dieser Ski-WM und bleibt damit die erfolgreichste Nation. Das DSV-Team bleibt weiterhin ohne Medaille. Die letzte Chance auf Edelmetall hat Linus Straßer am Sonntag im Slalom.

Shiffrin wird Fünfte

Für Mikaela Shiffrin bleibt die Goldmedaille in der Team-Kombination das einzige Edelmetall bei dieser Weltmeisterschaft. Die Ausnahmeathletin nahm erstmals nach ihrer schweren Verletzung wieder an Skirennen teil. Im ersten Durchgang zeigte sie eine starke Leistung, brachte sich mit Platz drei in eine gute Ausgangslage. In Durchgang zwei konnte sie den Speed dann aber nicht mehr so mitnehmen und wurde Fünfte.

Für Emma Aicher und Jessica Hilzinger lief es aus DSV-Sicht enttäuschend, beide verpassten den zweiten Durchgang. Aicher kam nicht in den Rhythmus, ein Fehler brachte sie dann völlig raus, sie gab auf. Hilzinger schied bereits nach der ersten Zwischenzeit aus.