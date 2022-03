Slalom: Gute Ausgangslage für Linus Straßer

Straßer mit solidem Lauf

Aus dem deutschen Team erfüllte einzig Linus Straßer die Anforderungen für das Weltcupfinale im Slalom. Als Dritter in der Disziplinenwertung - 64 Punkte trennen ihn von Kristoffersen - hat der Münchner theoretisch noch Chancen nach Armin Bittner, der 1989 und 1990 die Slalomwertung für sich entschied, die kleine Kristallkugel zu gewinnen.

Straßer ging befreit in den Lauf: "Der Druck liegt bei Henrik. Er ist der klare Favorit und der einzige der etwas verlieren kann - die anderen können nur gewinnen: Das zählt auch für mich" , sagte Straßer im ZDF. Seine Fahrt war solide, sein Rückstand auf die Spitze beträgt 0,84 Sekunden.

Gelingt Straßer wieder eine Aufholjagd?

Platz acht für Straßer nach dem ersten Lauf: Doch der Münchner hat in dieser Saison oft bewiesen, dass er Rückstände aufholen kann. So fuhr er in Adelboden vom 14. auf den dritten Platz vor, beim Nachtslalom in Schladming erkämpfte sich der 29-Jährige vom fünften Rang aus einen Sieg. Auch im Heimrennen am Gudiberg gelang Straßer eine Aufholjagd: Er fuhr in Garmisch-Partenkirchen von 16 auf drei vor.

"Alle sind in Reichweite und abgerchnet wird nach dem zweiten Durchgang. Da muss jeder erstmal fehlerfrei runter kommen" , gab sich Straßer nach seinem ersten Lauf kämpferisch.

Quelle: nho