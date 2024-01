Riesenslalom in Schladming Favorit Odermatt patzt beim Nachtrennen - Feller führt Stand: 23.01.2024 18:38 Uhr

Manuel Feller führt beim Nacht-Riesenslalom in Schladming nach dem ersten Durchgang. Der Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt patzte und braucht eine Aufholjagd.

Die Nachricht des ersten Durchgangs: Dominator Marco Odermatt fährt nicht jedes Rennen in Perfektion. Beim Riesenslalom in Schladming erwischte der Gesamtweltcupführende am Dienstag (23.01.2024) keine optimale Fahrt. Odermatt geht nur als Elfter mit fast einer Sekunde Rückstand in den zweiten Lauf (+0,98 Sekunden). Er stand in dieser Saison mit einer Ausnahme immer auf dem Podest.

Feller führt beim Heimspiel

Die schnellste Fahrt zeigte Manuel Feller. Der Österreicher bezwang die Planai in 1:05:01 Minuten und führt beim Heimspiel zur Halbzeit vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,10 Sekunden) und Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,19 Sekunden). Der 31-Jährige steht vor seinem ersten Riesenslalom-Podest in dieser Saison, bisher war Platz elf in Val d'Isere sein bestes Ergebnis.

Schmids solide Fahrt - Gratz im Pech

Alexander Schmid hat sich eine solide Ausgangssituation für das Finale geschaffen. Der Mann vom SC Fischen hat 0,65 Sekunden Rückstand auf Feller geht als Siebter in den entscheidenden Lauf. Dem Allgäuer, der sich im vergangenen März das Kreuzband gerissen hatte, winkt das beste Saisonergebnis. Seine beste Leistung hatte er beim Comeback in Val d'Isere Anfang Dezember gezeigt. Damals belegte er den neunten Platz.

Schmid ist der einzige Deutsche im zweiten Durchgang, die übrigen DSV-Läufer kamen nicht unter die besten 30 Läufer. Am nähesten dran war Fabian Gratz. Dem Mann vom TSV Altenau fehlten nur drei Hundertstelsekunden für eine weitere Fahrt. Anton Grammel (44. / +2,96), Jonas Stockinger (55. / +3,67) und Stefan Luitz (57. / +3,74) waren ohne Chance.