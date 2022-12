Weltcup-Slalom Lena Dürr - Bitte kein erneutes Trauma Stand: 26.12.2022 13:38 Uhr

Vier Slalomrennen gab es in dieser Saison bereits, vier Mal verspielte Lena Dürr eine gute Ausgangsposition. Eine Chance, dass Trauma zu beenden, gibt es 2022 noch.

Am 29. Dezember steht Lena Dürr beim letzten Slalom des Jahres im österreichischen Semmering als eine der Mitfavoritinnen im Starthäuschen. Das Slalom-Ass aus Germering mischt in dieser Saison in einer Liga mit Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener mit. Einziger Unterschied: Die Top-Konkurrentinnen bringen regelmäßig zwei gute Läufe ins Ziel, Dürr nur einen.

Hundertstel Sekunden entscheiden

Um endlich den ersten Sieg im Weltcup einzufahren, braucht die 31-Jährige zwei perfekte Durchgänge, denn die Weltspitze ist viel enger zusammengerückt. Längst entscheiden im Slalom nicht mehr Sekunden, sondern Hundertstel über Sieg oder Platz vier. Und auf jenem vierten Platz stand Dürr in dieser Saison schon zwei Mal. Bei den Slalom-Rennen im finnischen Levi lag sie gut im Rennen - einmal war sie Erste und einmal Zweite nach dem ersten Durchgang. Im zweiten Lauf fiel sie stets zurück, zweimal Vierte, zweimal Zuschauerin, während die anderen auf das Siegertreppchen stiegen.

Auch beim jüngsten Slalom in Sestriere hatte Dürr als Vierte zur Halbzeit eine gute Ausgangslage, in der Endabrechnung kam sie nur auf Platz acht und erlebte den nächsten Dämpfer. Es sind nur Kleinigkeiten, die Dürrs ersten Weltcupsieg bisher verhinderten. An den "Problemzonen" wurde auch rund um Weihnachten gearbeitet, nur an Heiligabend und dem ersten Feiertag war trainingsfrei. Eine lange Weihnachtspause kennen die Skirennfahrer ohnehin nicht. Nach dem Ritt durch den Stangenwald in Semmering stehen am ersten Wochenende im neuen Jahr am 4. und 5. Januar in Zagreb die nächsten Slalomrennen an.

DSV-Aufgebot in Semmering

Riesenslalom

Andrea Filser (SV Wildsteig)

Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf)

Slalom

Emma Aicher (SC Mahlstetten)

Lena Dürr (SV Germering)

Andrea Filser (SV Wildsteig)

Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf)

Rennen in Semmering Tag/Zeit Disziplin Live 27.12.2022, 10:00 Uhr/13:05 Uhr Riesenslalom Livestream/BR & Ticker 28.12.2022, 10:00 Uhr/13:00 Uhr Riesenslalom Ticker 29.12.2022, 15:00 Uhr/18:30 Uhr Slalom Ticker

Kranker Sander fehlt in Bormio

Die alpinen Skirennfahrer machen vor dem Jahreswechsel in Bormio (Italien) Station. Auf dem Programm stehen eine Abfahrt und ein Super-G. Der Deutsche Skiverband ist nur mit Romed Baumann (WSV Kiefersfelden), Josef Ferstl (SC Hammer e.V.), Dominik Schwaiger (WSV Königssee) und Christoph Brence (SV Bruckmühl) dabei. Andreas Sander fällt wegn eines grippalen Infektes aus. Luis Vogt bereitet sich im Europacup auf die Junioren-Weltmeisterschaften vor.

Andreas Sander 2021 in Bormio: In diesem Jahr verpasst er das Rennen.

DSV-Aufgebot in Bormio

Romed Baumann (WSV Kiefersfelden)

Josef Ferstl (SC Hammer e.V.)

Dominik Schwaiger (WSV Königssee)

Christoph Brence (SV Bruckmühl)

Rennen in Bormio Tag/Zeit Disziplin Live 28.12.2022, 11:30 Uhr Abfahrt Ticker 29.12.2022, 11:30 Uhr Super-G Ticker