Weltcup-Slalom in Levi Rang zwei - Lena Dürr überzeugt im ersten Durchgang Stand: 20.11.2022 11:04 Uhr

Sieben Hundertstel Rückstand auf Mikaela Shiffrin: Lena Dürr ist nach dem ersten Durchgang beim Weltcup-Slalom im finnischen Levi Zweite.

Dürr, 31, benötigte im ersten Durchgang am Sonntag (20.11.2022) 56,93 Sekunden, es war die zweitschnellste Zeit nach Mikaela Shiffrin (56,86 Sekunden). Dritte ist die Slowakin Petra Vlhová (56, 96 Sekunden).

Zwischenzeitlich lag Dürr gar knapp vor Shiffrin, am Ende reichte es nicht ganz für Platz eins. Womöglich ist das für Dürr aber gar nicht so schlecht.

Dürr kann es ja. Aber kann sie es auch im zweiten Durchgang?

Es hat ja beinahe Tradition, dass Dürr nach einem ersten Durchgang vorne liegt - und dann doch nicht gewinnt. Das war in der vergangenen Saison bei drei Rennen so gewesen, doch zum Sieg reichte es nie, auch nicht bei den Olympischen Spielen in Peking. Und nun hatte sich die Geschichte auch beim ersten Weltcup in Levi wiederholt.

Weltcup-Slalom in Levi Lena Dürr kann Führung wieder nicht verteidigen Lena Dürr ist beim ersten Weltcup-Slalom des Winters auf Rang vier gefahren. Nach dem ersten Durchgang hatte sie noch deutlich geführt.

Am Samstag (19.11.2022) lag Dürr nach dem ersten Durchgang mal wieder vorne, am Ende wurde sie Vierte. Dürr wirkte dann auch einigermaßen unzufrieden. Sie sagte: "Ich ziehe einfach den Ticken zu viel zurück." Nun hat sie die nächste Chance zu zeigen, dass sie es auch im zweiten Durchgang kann.