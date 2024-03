Ski alpin Wieder Wetterprobleme - Riesenslalom in Kranjska Gora fällt aus Stand: 05.03.2024 14:49 Uhr

Die Wetterprognosen für den Ski-Weltcup in Kranjska Gora sind bescheiden. Der internationale Skiverband (FIS) entschied sich deshalb am Dienstag (05.03.2024) dafür, den für Samstag geplanten Riesenslalom zu streichen. Stattdessen soll am Samstag der Slalom stattfinden. Dieser war eigentlich am Sonntag geplant.

Damit kann Slalom-Experte Linus Straßer seine kleine Chance auf die Weltcup-Kugel wahren. Zwei Rennen hat er noch, um den Österreicher Manuel Feller doch noch abzufangen. Er wäre der erste Deutsche nach Armin Bittner (1989 und 1990), der sich die Slalom-Krone aufsetzen dürfte.

Weltcup-Finale in Saalbach Hinterglemm

Nach dem Rennen in Kranjska Gora steht noch das Weltcup-Finale in Saalbach Hinterglemm eine Woche später im Kalender. Es gibt also noch 200 Weltcup-Punkte zu verteilen. Der Slalom war ursprünglich am Sonntag geplant, da für diesem Tag aber Schneeregen prognostiziert ist, änderte die FIS das Programm. Ob der Riesenslalom nachgeholt wird, ist aktuell noch unklar.

Die Saison der Alpinen ist konfus. Zu Saisonbeginn mussten fünf Rennen wegen Wetterkapriolen abgesagt werden. Schon der Riesenslalom-Auftakt in Sölden war nicht planmäßig über die Bühne gegangen, sondern musste abgebrochen werden.