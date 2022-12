Ski alpin Riesenslalom Top-Favoritinnen auf Podestkurs: Gut-Behrami vor Shiffrin und Bassino Stand: 28.12.2022 11:14 Uhr

Beim Riesenslalom in Semmering liegen die Top-Favoritinnen auf Podestkurs. Die schnellste Zeit legte Lara Gut-Behrami vor. Die Entscheidung fällt ab 13 Uhr.

Am Zauberberg in Semmering liegen am Mittwoch (28.12.22) die Topfavoritinnen in Führung. Lara Gut-Behrami, die schon das Auftaktrennen in Killington gewonnen hatte, kurvte beim zweiten Riesenslalom des Weltcup-Stopps in Österreich die Bestzeit in den Schnee. Auf eisiger Piste gelang ihr in 59.13 Sekunden ein fast fehlerfreier Lauf.

Shiffrin und Bassino in Lauerstellung

Nicht ganz so schnell war dieses Mal Vortagessiegerin Mikaela Shiffrin unterwegs. Der US-Amerikanerin schlängelte sich vorallem im Mittelteil nicht ganz rund durch den Kurs. Das brachte ihr einen Rückstand von 0,22 Sekunden auf die Schweizerin ein. Auch Marta Bassino (+0,81 Sek.) liegt hinter Gut-Behrami zurück, doch auch die Siegerin von Sestriere hat im finalen Lauf noch die Chance auf den Sprung ganz nach vorne.

Beim zweiten Heimrennen lief es für Team Österreich bislang besser. Katharina Truppe konnte sich hinter Federica Brignone (ITA) und Sara Hector (SWE) als Sechste, Ricarda Haaser als Neunte positionieren. " Das war die beste Performance bis jetzt. Auf das kann man aufbauen ", sagte Truppe im ZDF-Interview.

DSV-Duo verpasst Top 30