Ski Alpin Streif-König Sarrazin - Dreßen nimmt Abschied Stand: 20.01.2024 13:05 Uhr

Ein Franzose dreht auf und setzt neue Maßstäbe: Auf der legendären Streif hat sich Cyprien Sarrazin beim 84. Hahnenkammrennen zum Speedkönig gekrönt und eine rote Gondel gesichert. " Der beste Moment meines Lebens ", freute sich Sarrazin nach seinem Doppel-Coup am ARD-Mikrofon. Ein besonderer Moment war es auch für Thomas Dreßen, Sieger von 2018, der beim Kitzbühler Abfahrtspektakel sein letztes Rennen fuhr.

Emotionaler Abschied - 45.000 Fans feiern Dreßen

" Was gibt es Würdevolleres als die Karriere in Kitzbühel zu beenden? Das will ich noch einmal genießen " , so Dreßen. Die Streif sei "A bfahrtssport, wie er purer nicht sein kannn ." 2018 konnte der Mittenwalder auf der Streif den Sieg feiern. Insgesamt fünfmal gewann er im Weltcup, fünf weitere Male fuhr er auf das Podium, insgesamt 23-mal unter die ersten Zehn. Unter dem tosenden Applaus von 45.000 Zuschauern fuhr er jetzt sein letztes Rennen ins Ziel. Dort bekam er vom Team eine Champagner-Dusche. Und auch die Tränen flossen beim 30-Jährigen.

Sarazzin wird zum Überflieger

Den Ritt am Limit übernahmen auf der eisigen Piste am Hahnekamm andere. Die Abfahrt am Freitag hatte Sarrazin gewonnen. Das wollten die Speedspezialisten um Marco Odermatt nicht auf sich sitzen lassen.

Der Schweizer ging volles Risiko und brannte auf der 3.312 Meter langen Strecke die Richtzeit für Sarazzin in den Schnee. Der Franzose nahm die Herausforderung an und fand in 1:52.96 Minuten die passende Antwort. Mit fast einer Sekunde Vorsprung pulverisierte der 29-Jährige die Zeit des Schweizers und schrieb sich in die alpinen Geschichtsbücher ein. Auch Mitfavorit Dominik Paris (+1.44s) konnte den Franzosen nicht einfangen. Die Lokalmatador Stefan Babinsky (+1,69s) verpasste das Podium als Vierter nur knapp.

Sander kann zufrieden abreisen

Auch aus deutscher Sicht gab es Positives zu sehen.

Andreas Sander (+2.54s), der das Rennen eröffnete, jagte deutlich selbstbewusster als am Vortag über die Strecke. Nach Platz 48 stand dieses Mal einer in den Top 20 zu Buche. " Ich hatte ein super Gefühl. WIr haben ein bisschen am Setup geändert und ich hatte einen super Grip ", so Sander. " Ich kann mit einem Lächeln abreisen ". Darauf könne er jetzt aufbauen.

Simon Jocher (+2.76s) zeigte erneut sein Potenzial und fuhr Weltcup-Punkte ein. Auch Routinier Romes Baumann (+3.03s) reihte sich bei seiner 20. Fahrt auf der Streif noch unter den Besten 30 ein. Nur knapp vor Josef Ferstl (+3.05s).