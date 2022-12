Abfahrt in Beaver Creek Baumann knackt bei Kilde-Sieg die WM-Norm Stand: 03.12.2022 19:14 Uhr

DSV-Speedfahrer Romed Baumann ist beim Sieg des Norwegers Alexander Aamodt Kilde auf Rang sechs gerast. In die Top 15 fuhren auch Dominik Schwaiger und Josef Ferstl.

Nach der Absage wegen Neuschnees am Vortag, konnte die zweite Weltcup-Abfahrt des Winters am Samstag (3.12.22) auf der Birds of Prey in Beaver Creek gefahren werden.

Eröffnet wurde das Rennen bei Wind und teilweise diffusen Lichtverhältnissen von Romed Baumann, der mit einem sauberen Lauf die erste Richtzeit für die Konkurrenz setzte. Was sie wert war, zeigte sich schon kurz darauf beim Lauf von Aleksander Aamodt Kilde (1:42.09 Min), bereits Sieger beim Auftakt in Lake Louise. Er war 0,99 Sekunden schneller als Baumann unterwegs.

Kildes Thron wackelte nur noch einmal kurz, als der Schweizer Marco Odermatt den Sprung auf Platz eins um einen Wimpernschlag (+0,06 Sek.) verpasste. Dritter wurde der Kanadier James Crawford.

Bauman mit WM-Norm, Dreßen riskiert nicht alles

Baumann wurde starker Sechster und sicherte sich damit bereits die WM-Norm. Dominik Schwaiger schob sich auf Rang 13 vor Josef Ferstl, der sich als 14 einreihte. Auch Andreas Sander zeigte als 19. eine solide Leistung.

Speedspezialist Thomas Dreßen riskierte nach langer Verletzungspause bei den widrigen Verhältnissen dagegen nicht zu viel und fuhr einen Platz in den Top 30 ein.