Kein Start beim Heim-Weltcup in Beaver Creek US-Skistar Shiffrin muss " schweren Herzens " absagen Stand: 05.12.2024 15:03 Uhr

US-Skistar Mikaela Shiffin muss verletzungsbedingt auf die Rennen in Beaver Creek verzichten. Ein Plan für ihr Comeback steht noch nicht fest.

Die Marke von 100 Siegen im alpinen Weltcup zu knacken, muss noch warten. US-Skistar Mikaela Shiffrin ist nach dem Sturz beim Riesenslalom in Killington noch nicht wieder einsatzbereit. Deshalb musste die US-Amerikanerin die nächstes Wochenende anstehenden Heim-Rennen in Beaver Creek " schweren Herzens " absagen. Sie werde stattdessen ihre Teamkolleginnen anfeuern, kündigte die Ausnahmefahrerin in den Sozialen Medien an. Die für dieses Wochenende geplanten Riesenslaloms in Mont-Tremblant fallen ohnehin aus.

Renn-Pause könnte länger dauern

Ihre Pause könnte aber auch noch länger dauern. Die 29-Jährige leidet weiter unter den Folgen ihres Sturzes und gab jetzt ein Update. " Das Ding, das mir die Wunde im Bereich meiner Bauchmuskeln zugefügt hat, ist für die starke Blutung verantwortlich und generell für die Schmerzen, die ich habe ", teilte Shiffrin, die sich aktuell zu Hause von ihrer Verletzung erholt, auf Instagram mit.