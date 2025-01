Weltcup in Wengen Schweizer Show: Streckenrekord und Sieg für Odermatt Stand: 18.01.2025 14:41 Uhr

Marco Odermatt und Franjo von Allmen sorgen in Wengen für eine Abfahrt der Superlative. Überschattet wird das Rennen von dem Sturz von Vincent Kriechmayr.

"This is my house" , schrie Marco Odermatt im Ziel laut in die Kamera. Der Schweizer Skidominator hatte auf der Lauberhornstrecke gerade den Streckenrekord gebrochen. Und Wengen eskalierte: Die zigtausenden Zuschauer ließen ihren Marco Odermatt hochleben, feierten ihn bei Kaiserwetter mit "Odi, Odi, Odi"-Sprechchören. Odermatt holte sich den Sieg vor seinem Landsmann Franjo von Allmen (+0,37 Sekunden), Dritter wurde Miha Hrobat aus Slowenien (+0,57 Sekunden).

Die Schweizer Fans kommen an diesem Wengen-Wochenende gar nicht aus dem Jubeln raus. Am Freitag holte sich der 23-jährige Franjo von Allmen beim Super-G seinen ersten Weltcupsieg. Am Samstag legte er mit einer Fabelfahrt nach, brach den Streckenrekord zwischenzeitlich. Doch schon mit der nächsten Startnummer ging die Schweizer Nummer eins, Marco Odermatt, ins Rennen - und der war trotz mehrerer Patzer nochmal um 0,37 Sekunden schneller. 2:22,58 Minuten - so schnell ist die Lauberhornabfahrt noch niemand gefahren.

Die längste Abfahrt im Ski-Alpin-Zirkus verlangte den Speedfahrern alles ab. Knapp zweieinhalb Minuten lang waren die Abfahrer auf der Lauberhorn-Strecke unterwegs.

Hrobat zeigte mit Startnummer eins eine Fabelfahrt

Mit Startnummer eins legte der Slowene Miha Hrobat gleich mal eine Fabelzeit hin: An den 2:23,15 Minuten bissen sich sämtliche Ski-Asse die Zähne aus: Selbst der italienische Routinier Dominik Paris war minimal langsamer als Hrobat (+0,12 Sekunden). Und das obwohl Paris nach dem Rennen im Interview sagte: "Es ist lange her, dass ich so ein gutes Gefühl hatte beim Skifahren."

Kriechmayr stürzte im "Ziel-S"

Dabei waren die Bedingungen alles andere als einfach: Die Licht-Schatten-Wechsel forderten die Skirennfahrer heraus. In der schattigen Passage "Ziel-S" warf es den Österreicher Vincent Kriechmayr ab: Der Zweitplatzierte des Super-G am Vortag stürzte schwer, krachte in die Netze und kniete dann im Schnee - er konnte den Zielhang aber eigenständig verlassen.

Später humpelte er auf einem Bein aus dem Medizinzelt und wurde vom Krankenwagen abgeholt. Paris sagte über den Streckenabschnitt, der Kriechmayr zum Verhängnis wurde: "Mit dem Schatten ist es schwierig." Auch der Franzose Blaise Giezendanner stürzte und musste mit dem Helikopter abtransportiert wurden - er fasste sich im Schnee sitzend an den Fuß.

Neureuther, Feuz und Berthod mit spektakulärer Kamerafahrt