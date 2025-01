Slalom in Flachau Stangenspektakel - Schlägt Dürr beim Nachtslalom zurück? Stand: 13.01.2025 13:41 Uhr

Englische Woche für die Alpinen: In Flachau steht am Dienstag (14.01.2025) ein Flutlichtspektakel an. DSV-Ski-Ass Lena Dürr brennt dabei auf Wiedergutmachung.

Der Frust saß tief bei Lena Dürr. Beim letzten Slalom in Kranjska Gora schied die 33-Jährige nach wenigen Toren aus und musste alle Hoffnungen auf ein weiteres Top-Ergebnis begraben. Es war der erste "Schmutzfleck" nach einer bisher fast makellosen Saison.

Dürr ärgerte sich "brutal" . Gut zehn Tage nach diesem Missgeschick, bei dem sie zum Glück unverletzt blieb, wird das deutsche Ski-Ass beim Flutlichtspektakel am Dienstag (14.01.2025/17.45 Uhr im Sportschau-Ticker) auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke in Flachau besonders motiviert am Start stehen.

Dürr 2023 in Flachau auf dem Podest

Dürr zählt wie immer zu den Mitfavoritinnen. Gelingen ihr zwei gute Läufe, ist sie eine Kandidatin für das Podium. Zwei Podestplätze konnte sie dieses Jahr schon einfahren - nur für ganz oben auf dem Siegertreppchen reichte es noch nicht. In Semmering kurz vorm Jahreswechsel landete Dürr auf dem zweiten Platz. In Levi war sie Mitte November als Dritte aufs Stockerl gefahren. Dazu holte sie zwei weitere Top-5-Plätze.

Ihre bisherigen Auftritte bei der Flutlichtshow im Pongau sind durchwachsen. Nach eher enttäuschenden Auftritten folgte 2023 mit dem dritten Platz ein Paukenschlag. Im vergangenen Winter reichte es beim emotionalen Sieg von Mikaela Shiffrin aber nur für 15. Platz. Dürr und Flachau sind also auch ein bisschen eine Wundertüte.

Auch Aicher, Hilzinger und Remme dabei

Gewinnt Dürr, ist sie die ersten deutsche Skifahrerin seit Maria Höfl-Riesch im Januar 2011, die einen Weltcup-Slalom in Österreich gewinnt.



Neben Dürr nominierte der DSV Emma Aicher (SC Mahlstetten, Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) und Roni Remme (SC Bergen).