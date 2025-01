Riesenslalom in Adelboden Odermatt-Show nach Hundertstelkrimi Stand: 12.01.2025 14:40 Uhr

Am Ende stand der Riesenslalom-Dominator Marco Odermatt wieder ganz oben. Sein Teamkollege Loic Meillard bleibt auch beim Weltcup in Adelboden (ewiger) Zweiter.

Die "Odi, Odi, Odi"-Sprechchöre trugen ihn zum Sieg: Marco Odermatt fuhr mit einem fulminanten zweiten Lauf beim Riesenslalom in Adelboden zu seinem 42. Weltcuptriumph – und ließ sich von 15.000 Menschen am Fuße des Chuenisbärglis hochleben. Im Ziel klopfte er sich auf die Brust und jubelte laut. Er lieferte sich mit seinem Teamkollegen Loic Meillard - dem ewigen Zweiten im Schweizer Team - einen Hundertstelkrimi. Meillard war als Führender ins Rennen gestartet und trotz eines souveränen Laufs fehlten ihm am Ende 0,20 Sekunden auf seinen Landsmann. Dritter wurde der Italiener Luca de Aliprandini, der sich mit der schnellsten Laufzeit von Rang zwölf auf Rang drei verbesserte.

Odermatt, Meillard und de Aliprandini holten sich neben dem Preisgeld und einer Menge Weltcup-Punkte auch eine Adelbodener Kuhglocke. Die schnellsten drei des prestigeträchtigen Rennens dürfen die begehrteste Trophäe im Riesenslalom-Business mit nach Hause nehmen.

Rodeoritt am "Chuenisbärgli" - drei Norweger raus

So harmlos "Chuenisbärgli" im Schweizer Dialekt auch klingen mag: Der kupierte und anspruchsvolle Hang forderte die Athleten voll heraus. Den wilden Rodeoritt über Kuppen, Hügel und Übergänge meisterte der Italiener Luca de Aliprandini wie kein anderer. Temperamentvoll ging der 34-Jährige in den zweiten Lauf - mit einer grandiosen Zeit verbesserte er sich von Rang 12 auf Rang 2. Im Ziel legte der Italiener ein Freudentänzchen hin. Top-Favoriten wie Thomas Tumler, Alexander Stehen Olsen oder Timon Haugan bissen sich an der Zeit von de Aliprandini die Zähne aus.

Henrik Kristoffersen (Zweiter nach dem ersten Durchgang) und Atle Lie McGrath (Vierter) verloren den Kampf gegen den "Chuenisbärgli" und schieden aus. Lucas Pinheiro Braathen ereilte dasselbe Schicksal schon im ersten Durchgang. Im ORF sagte er, die Angst sei zu groß gewesen. 2021 war der Halb-Norweger-Halb-Brasilianer vor dem Ziel schwer gestürzt und hat sich das Kreuzband gerissen. Bilder und Erinnerungen, die der 24-Jährige nicht aus dem Kopf bekommt – und die ihn auch am Sonntag noch gehindert hätten, die besten Schwünge zu zeigen, so Pinheiro Braathen.

Die jungen DSV-Athleten überzeugen

Erfreulich aus deutscher Sicht: Drei junge DSV-Athleten konnten punkten. Anton Grammel – schon beim Riesenslalom in Alta Badia souveräner Elfter – fuhr mit einem beherzten zweiten Lauf auf Rang 16. "Ich glaub, der Lauf ist mir besser gelungen als im ersten Durchgang. Passt noch nicht alles zusammen – aber ich kann sehr zufrieden sein mit heute" , so Grammel nach dem Rennen im ZDF.

Jonas Stockinger machte nach einem beherzten zweiten Lauf noch neun Ränge gut und landete auf Platz 18. Nur Fabian Gratz hatte in Lauf zwei seine Schwierigkeiten. Nach einem Steher fehlte ihm die Geschwindigkeit für den Zielhang (Platz 24, +4,60 Sekunden). Stefan Luitz hingegen fiel schon in Lauf eins aus.