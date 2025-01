Riesenslalom in Kranjska Gora Furiose Hector triumphiert bei Rutschpartie Stand: 04.01.2025 13:29 Uhr

Sara Hector versetzt die Riesenslalom-Konkurrenz in Kranjska Gora ins Staunen. Die Schwedin trotzte der Eispiste in Slowenien und triumphierte deutlich vor dem albanischen Top-Talent Lara Colturi. Emma Aicher fuhr noch vor Lena Dürr in die Punkte.

Hector zeigte sich von den anspruchsvollen Bedingungen unbeeindruckt und raste dank eines furiosen ersten Laufs zu ihrem zweiten Weltcup-Erfolg der Saison. Mit deutlichem Abstand siegte die Riesenslalom-Olympiasiegerin von Peking vor der 18-jährigen Albanerin Lara Colturi (+1,42 Sekunden) und der Neuseeländerin Alice Robinson (+1,52).

Aicher beste Deutsche - auch Dürr punktet

Mit Ausnahme von Hector hatten alle Athletinnen mit der spiegelglatten Strecke am Fuße des Triglav zu kämpfen. Deutschlands Top-Fahrerin Lena Dürr, die eigentlich im Slalom (findet am Sonntag statt) zu Hause ist, als auch die 21-jährige Emma Aicher schlugen sich gut. Aicher überholte Dürr im zweiten Durchgang und wurde 24., direkt dahinter folgte Dürr.

Fabiana Dorigo verpasste den zweiten Durchgang als 58. deutlich, ebenso wie Jana Fritz. Die 19 Jahre alte Weltcup-Newcomerin schied schon vor der ersten Zwischenzeit aus.

Andere Liga: Hector trotzt Erkältung

" Eigentlich wollte ich gar nicht, ich war erkältet ", erklärte Hector nach ihrem ersten Lauf in der Sportschau: " Vielleicht habe ich genug Pause gemacht, aber ich mag auch Eis. " Und das konnten die Zuschauer in Kransjka Gora eindrucksvoll bewundern. Hector lieferte am Vormittag einen spektakulären ersten Lauf ab.

Die Gesamt-Zweite im Riesenslalom-Weltcup setzte sich mit Startnummer vier an die Spitze und erarbeitete sich über eine Sekunde Vorsprung auf Colturi (+1,13), die im Mai 2022 vom italienischen Verband zum albanischen gewechselt war. Einen größeren Vorsprung zur Halbzeit bei einem Frauen-Riesenslalom gab es das letzte Mal vor fünf Jahren. Im zweiten Lauf baute Hector ihr Polster sogar noch einmal aus.

Top-Fahrerin Brignone scheidet aus

Überhaupt nicht zurecht kam der italienische Star Federica Brignone. Die Siegerin von Sölden und Semmering rutschte am Tor vorbei und muss somit auch ihre Führung im Riesentor-Weltcup an Hector abgeben.