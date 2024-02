Skeleton-WM in Winterberg Rekordmann Grotheer und Neise feiern nächste Party Stand: 24.02.2024 18:32 Uhr

Christopher Grotheer hat mit seiner siebten Goldmedaille bei Weltmeisterschaften eine weitere Bestmarke aufgestellt. Durch seinen Sieg im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Hannah Neise am Samstag (24.02.2024) in Winterberg ist er nun der erfolgreichste männliche Piloten in der WM-Geschichte. Zudem hat er nun genauso viele Titel wie Tina Hermann auf seinem Konto. Auch Bronze ging an Deutschland.

Neise/Grotheer ging als letztes Team in die Bahn und musste sich der Zeit des britischen Duos Tabitha Stoecker und Matt Weston erwehren. Die hatten zuvor das zweite deutsche Team Jacqueline Pfeiffer und Axel Jungk aus der Leadersbox verdrängt. Neise musste nach der deutlich schlechteren Startzeit im Vergleich zur Britin ihr ganzes Können in der Bahn zeigen und konnte fast eine halbe Sekunde gutmachen. So ging Grotheer mit lediglich drei Hundertstelsekunden Rückstand in die Bahn, schnell konnte er die Zeit wieder ins Gründe springen lassen und fuhr den Sieg souverän nach Hause.

Auch das zweite deutsche Team bestehend aus Jacqueline Pfeiffer und Axel Jungk durfte am Ende jubeln. Dabei gab es beim Start von Pfeiffer zunächst Irritation, da eine Strafzeit angezeigt wurde. Diese wurde aber nach Studium der Bilder schnell wieder zurückgenommen. Dank einer sauberen Fahrt legte sie den Grundstein für die zwischenzeitliche Bestzeit, die Jungk mit einer ordentlichen Lauf ins Ziel rettete.

Teamwettbewerb fest in deutscher Hand

Im Vergleich zum regulären Einzelwettbewerb gibt es im Mixed-Team nur einen Lauf pro Athlet und Athletin. Die Zeiten der Frau und des Mannes werden zur Gesamtzeit addiert. Zudem ist das Startprozedere ein völlig anderes. Löst der Aktive im Einzel die Schranke der Zeitmessung im Sprint aus, gibt es im Mixed-Wettbewerb einen Reaktionsstart. Eine Ampel signalisiert, wann losgelaufen werden kann. Wer sich früh bewegt, kassiert eine Strafe, die auf die Gesamtzeit aufgerechnet wird. Die Höhe der Strafe hängt davon ab, wie viel zu früh man sich bewegt hat.

Seit 2020 ist das Mixed Teil der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften. Die bisher drei Auflagen haben allesamt deutsche Teams gewonnen. Jacqueline Pfeiffer (damals noch Lölling) und Alexander Gassner gewannen die Premiere in Altenberg. Ein Jahr später, als die Titelkämpfe von Lake Placid erneut nach Altenberg verlegt wurden, setzten sich Tina Hermann und Christopher Grotheer durch. Im Vorjahr siegte Grotheer in St. Moritz gemeinsam mit Susanne Kreher.