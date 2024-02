Weltcup in Altenberg Skeleton - Tina Hermanns starke Antwort auf WM-Ausbootung Stand: 16.02.2024 13:30 Uhr

Rekordweltmeisterin Tina Hermann (Königssee) hat eine beeindruckende Antwort auf ihre Nicht-Nominierung für die Skeleton-WM gegeben.

Die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison raste am Freitag (17.02.2024) in Altenberg zu ihrem zweiten Saisonsieg - für die 31-Jährige war es der fünfte Weltcup-Erfolg in Folge im Eiskanal im Erzgebirge.

Hermann lag nach zwei Läufen 0,10 Sekunden vor Weltmeisterin und Lokalmatadorin Susanne Kreher (Oberbärenburg), Rang drei ging an die US-Amerikanerin Mystique Ro (+0,24).

Pfeifer und Neise in den Top Ten

Die Winterbergerin Jacqueline Pfeifer als Sechste (+0,37) sowie Olympiasiegerin Hannah Neise auf Platz acht (+0,54) rundeten das gute deutsche Ergebnis bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Winterberg kommende Woche ab. Bundestrainer Christian Baude hatte in der Vorwoche sein WM-Aufgebot ohne Hermann, die 2016, 2019, 2020 und 2021 WM-Gold gewonnen hatte, bekannt gegeben.

Hermann war aufgrund ihrer Vorleistungen nicht gesetzt und hatte sich bei Selektionsrennen auf der WM-Bahn im Sauerland nicht durchsetzen können.

Bei der WM in Winterberg fällt die Entscheidung über die Einzel-Titel am 22. und 23. Februar in insgesamt vier Läufen. Als Abschluss steht das Skeleton Mixed Team am 24. Februar im WM-Kalender.

In der Weltcup-Gesamtwertung festigte Hermann durch ihren Sieg den dritten Platz hinter Kimberley Bos (Niederlande) und der Belgierin Kim Meylemans, die nur noch 16 Zähler Vorsprung auf Hermann hat.