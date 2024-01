Skeleton in Lillehammer Überraschender Dreifacherfolg für deutsche Skeletonis Stand: 26.01.2024 13:18 Uhr

Die deutschen Skeletonis haben beim Weltcup in Lillehammer ein Ausrufezeichen gesetzt. Am Ende standen drei BSD-Fahrer auf dem Podest.

Christopher Grotheer hat den Skeleton-Weltcup in Lillehammer gewonnen. Der 31-Jährige bewältigte die Bahn in 1:42,85 Min. (51,44 Sek./51,41 Sek.) und siegte mit einem hauchdünnen Vorsprung von acht Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann Axel Jungk (51,34/51,59). Auch Platz drei ging an einen Fahrer des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Felix Seibel aus Hallenberg (+0,10 I 51,34/51,61) landete ebenfalls nur knapp hinter Jungk.

Jungk und Seibel mit Saisonbestleistung

Für Grotheer war es nach seinem Triumph in Yanquing zum Saisonstart der zweite Weltcup-Sieg in dieser Saison. In St. Moritz (2.) und La Plagne (3.) war er aufs Podium gefahren. Jungk und Seibel durften sich über Saisonbestleistungen freuen. Für beide war es der erste Podestplatz in diesem Winter, für den 26-jährigen Seibel der erste seiner Karriere.

Der Mann vom BCR Hallenberg hatte nach dem ersten Durchgang sogar noch in Führung gelegen, musste sich dann aber Routinier Grotheer geschlagen geben. Der übernahm durch den Sieg auch die Führung im Gesamtweltcup und war anschließend erleichtert. "Ich hab mich schon gefragt, was im ersten Lauf los war. Da habe ich extrem viele Fehler gemacht. Im zweiten habe ich den Start besser getroffen, wollte nochmal angreifen. Ich bin super happy."