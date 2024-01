Weltcup in St. Moritz Deutsche Skeleton-Frauen gehen erneut leer aus Stand: 12.01.2024 12:30 Uhr

Es bleibt eine durchwachsene Weltcup-Saison für die Skeletonis. Die vier Frauen verpassen auch in St. Moritz das Podium. Vor allem Hannah Neise enttäuscht mit Platz zehn. Der Sieg geht an die Niederländerin Kimberley Bos.

Bos, die schon in Innsbruck-Igls triumhierte, war auch in der Schweiz am Freitagvormittag nicht zu schlagen. Valentina Margaglio (Italien) hatte ganz 0,73 Sekunden Rückstand, US-Amerikanerin Katie Uhlaender landete auf Rang drei (+0.84s).

Auf den Plätzen vier bis sechs landete ein deutsches Trio aus Susanne Kreher (Oberbärenburg/+1,13s), Tina Hermann (WSV Königssee/+1,17s) und Jacqueline Pfeifer (Hochsauerland/+1,19s). Olympiasiegerin Hannah Neise landete nur auf dem zehnten Rang (+1,53s).

Trotz guter Erinnerungen: Kehrer verpasst Podest

Kehrer war mit "postiven Gefühlen" und "mehr Selbstbewusstsein" nach St. Moritz angereist. Vor einem Jahr hatte die 25-Jährige überraschend im Einzel und im Mixed den WM-Titel gewonnen. Auf der Natureisbahn in St. Moritz, die in jedem Winter aufs Neue aufgebaut wird, wird an diesem Wochenende der Mixed-Wettbewerb erstmals auch im Weltcup ausgetragen.

" Die Bahn steht sehr gut (...). Manche Kurven sind sogar etwas besser als letztes Jahr, andere wiederum sind etwas tricky – aber es ist alles machbar ", hatte Kreher vorab gesagt. Auch Bundestrainer Christian Baude räumte der Sächsin die besten Chancen im deutschen Team ein. Die Fahrerin vom BSC Sachsen Oberbärenburg bestätigte zunächst diesen Eindruck, nach dem ersten Lauf hatte sie gemeinsam mit der Chinesin Dan Zhao auf dem dritten Platz mit 0,280 Sekunden Rückstand auf die führende Bos gelegen.

Mit nur einer Hundertsel-Sekunde mehr lag auch Jaqueline Pfeifer noch gut im Rennen. Anders Olympiasiegerin Hannah Neise und Altmeisterin Tina Hermann: Neise hatte zur Halbzeit bereits fast sieben Zehntel Rückstand, Hermann knapp eine halbe Sekunde. Während sich Hermann im zweiten Lauf noch um ein paar Plätze verbessern konnte, leistete sich Neise erneut zu viele Fehler.

Durchwachsener Saisonstart für Skeleton-Frauen

Für die deutschen Frauen läuft es generell noch nicht rund in diesem Winter. Bis auf den Auftaktsieg von Hermann im November hatte es vor St. Moritz keinen weiteren Podestplatz gegeben. Beim letzten Rennen in Innsbruck-Igls landeten die vier Deutschen vor Weihnachten auf den Rängen acht bis zwölf.

Der Zeitplan in St. Moritz (12. Januar) Uhrzeit Disziplin 9/10.55 Uhr 1. und 2. Lauf der Frauen 12.30/14.25 Uhr 1. und 2. Lauf der Männer 16 Uhr Mixed-Team

Das deutsche Aufgebot in St. Moritz

Frauen: Tina Hermann (WSV Königssee), Susanne Kreher (BSC Sachsen Oberbärenburg), Hannah Neise (BSC Winterberg), Jacqueline Pfeifer (RSG Hochsauerland)

Männer: Christopher Grotheer (BRC Thüringen), Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg), Felix Keisinger (WSV Königssee), Felix Seibel (BRC Hallenberg)