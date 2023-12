Rodeln Zweiter Sieg für Langenhan in Lake Placid Stand: 09.12.2023 19:17 Uhr

Julia Taubitz hat einen Sieg beim ersten Einzelrennen der Saison im Rodeln knapp verpasst. Mehr Grund zur Freude hatte Max Langenhan.

Rennrodler Max Langenhan hat im zweiten Saisonrennen den zweiten Sieg gefeiert. Einen Tag nach seinem Einsitzer-Erfolg beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid setzte sich der 24-Jährige am Samstag auch im Sprintwettkampf durch. Er gewann mit einem Vorsprung von 0,303 Sekunden vor dem dreimaligen Olympiasieger Felix Loch. "Ich hatte einen richtig, richtig guten Lauf. So wollte ich Lake Placid abschließen, so hat es gepasst. Ich freue mich da riesig drüber", sagte Langenhan.

Taubitz Zweite hinter Egle

Gesamtweltcupsiegerin Julia Taubitz war zuvor im Frauen-Einsitzer als Zweite auf das Podium gefahren. Die 27-Jährige musste sich nur der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben.

Die Österreicherin, die in der vergangenen Saison bereits drei Weltcups gewonnen hatte und auch beim Abschluss in Winterberg die Schnellste war, legte in beiden Durchgängen die beste Zeit hin und hatte am Ende einen Vorsprung von 0,188 Sekunden auf Taubitz. Die deutsche Rodlerin war nach dem ersten Durchgang noch Dritte, schob sich mit einer starken zweiten Fahrt aber noch einen Rang nach vorne.

Berreiter verpatzt den Start

Nichts mit den Podestplätzen zu tun hatten dagegen Anna Berreiter und Merle Fräbel. Berreiter (vergangene Saison Dritte in der Gesamtwertung) hatte nach der nur neuntschnellsten Zeit im ersten Durchgang keine Chancen mehr auf eine Topplatzierung. Sie wurde dank einer deutlichen Leistungssteigerung aber immerhin noch Siebte mit 0,603 Sekunden Rückstand hinter der Tagessiegerin Egle, deren Schwester Selina am Vortag bereits den Sieg im Doppelsitzer gefeiert hatte. Einen schlechten Tag erwischte Fräbel, die sich mit Rang 14 (+1,098 Sekunden) begnügen musste.