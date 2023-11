Rennrodeln Taubitz und Loch führen deutsches Team in die WM-Saison Stand: 23.11.2023 10:29 Uhr

Nach dem Rücktritt von Natalie Geisenberger ruhen die Hoffnungen bei den deutschen Rennrodlerinnen auf Julia Taubitz. Auch Felix Loch startet im WM-Winter einen neuen Angriff auf den Sieg im Gesamtweltcup.

Von Jonas Schlott

Zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison hat Rennrodel-Bundestrainer Norbert Loch sein Aufgebot für den ersten Weltcup in Lake Placid (7./8. Dezember) bekanntgegeben.

Nach dem Rücktritt der dreifachen Doppelolympiasiegerin Natalie Geisenberger führt Julia Taubitz die deutschen Rennrodlerinnen an. Neben der 27-jährigen Weltmeisterin aus Oberwiesenthal, die in den vergangenen beiden Jahren den Gesamtweltcup gewonnen hatte, gehen Anna Berreiter (Berchtesgaden) und Merle Fräbel (Suhl) in Nordamerika an den Start.

Loch nimmt achte Kristallkugel ins Visier

Bei den Männern ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Felix Loch. Der 34-jährige dreifache Olympiasieger aus Berchtesgarden musste sich im vergangenen Winter im Kampf um die Gesamtwertung dem Italiener Dominik Fischnaller geschlagen geben. Diese Saison nimmt der 14-fache Weltmeister den nächsten Anlauf für seine achte Kristallkugel.

Neben Loch starten in Lake Placid außerdem der in der vergangenen Saison mit fünf Weltcup-Siegen und WM-Silber auftrumpfende Max Langenhan (Friedrichroda) sowie David Nößler aus Schmalkalden. Auch bei den Männern wurden nur drei der vier möglichen Startplätze vergeben. Der vierte Platz soll im neuen Jahr nach den ersten Weltcuprennen hinzukommen.

Bundestrainer Loch: "Wir hatten eine wirklich gute Vorbereitung"

Den Nominierungen waren jeweils ein Auswahlrennen in Oberhof und Winterberg sowie zwei Qualifikationsrennen im Eiskanal von Altenberg vorausgegangen, wo vom 22. bis 28. Januar 2024 die Weltmeisterschaften stattfinden. Um den Druck auch auf die etablierten Rodler zu erhöhen, waren keine Athleten für die WM-Qualifikation gesetzt.

" Am Ende haben wir eine Punkteliste und auf Basis dieser Punkteliste haben wir unsere Nominierung gemacht ", erklärte Bundestrainer Loch nach dem letzten Ausscheidungsrennen am Mittwoch in Winterberg. Mit den Resultaten zeigte sich der 61-Jährige insgesamt zufrieden: " Wir hatten eine wirklich gute Vorbereitung und am Ende ein sehr gutes Rennen. "

Eitberger startet im Doppelsitzer

Im Frauen-Doppelsitzer werden in diesem Winter zwei deutsche Schlitten an den Start gehen. Neben den Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt (Altenberg) und Cheyenne Rosenthal (Winterberg) wurden auch Dajana Eitberger (Ilmenau) und Saskia Schirmer (Berchtesgaden) nominiert.

Eitberger, Olympia-Zweite im Einzel von Pyeongchang, fährt zur neuen Saison nur noch im Doppelsitzer. Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo, wo erstmals Doppel-Wettbewerbe auf dem Programm stehen, visiert sie ihre nächste Medaille an. " Ich freue mich auf die Herausforderung ", hatte Eitberger im Vorfeld betont.

Zwei feste Männer-Doppel

Bei den Männern wird es zwei feste Doppel geben. Neben den Olympiasiegern Tobias Wendl (Berchtesgaden) und Tobias Arlt (Königssee) starten auch Hannes Orlamünder und Paul Gubitz (beide Zella-Mehlis) in beiden Nordamerika-Rennen. Max Ewald (Suhl) und Jakob Jannusch (Sonneberg/Schalkau) fahren beim Auftakt in Lake Placid, Moritz Jäger (Zella-Mehlis) und Valentin Steudte (Suhl) starten dann eine Woche später im kanadischen Whistler.

Nicht mehr mit dabei sind die Rekordweltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken. Das Erfolgsduo aus Suhl hatte nach der vergangenen Saison seine Karriere beendet. Mit Eggert wird es aber ein Wiedersehen geben. Der 35-Jährige gehört seit diesem Winter zum Trainerteam der USA.

Das deutsche Rennrodel-Aufgebot beim Saisonstart

Frauen-Einsitzer: Julia Taubitz (Oberwiesenthal), Anna Berreiter (Berchtesgaden), Merle Fräbel (Suhl)

Männer-Einsitzer: Felix Loch (Berchtesgaden), Max Langenhan (Friedrichroda), David Nößler (Schmalkalden)

Frauen-Doppelsitzer: Jessica Degenhardt (Altenberg) / Cheyenne Rosenthal (Winterberg), Dajana Eitberger (Ilmenau) / Saskia Schirmer (Berchtesgaden)

Männer-Doppelsitzer: Tobias Wendl (Berchtesgaden) /Tobias Arlt (Königssee), Hannes Orlamünder / Paul Gubitz (beide Zella-Mehlis), Max Ewald (Suhl) /Jakob Jannusch (Sonneberg/Schalkau)