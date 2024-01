Youth Olympic Games Kompletter Medaillensatz für deutsches Team Stand: 20.01.2024 17:53 Uhr

Was für ein Auftakt in die Youth Olympic Games in Gangwon: Gleich am ersten Wettkampftag der Olympischen Jugend-Winterspiele in Südkorea hat sich das deutsche Team am Samstag (20.01.2024) über Gold, Silber und Bronze freuen können.

Antonia Pietschmann hat bei den Olympischen Jugend-Winterspielen die Goldmedaille im Rennrodeln gewonnen. Die 17 Jahre alte Thüringerin setzte sich auf der Olympiabahn von 2018 im Alpensia Sliding Centre nach zwei Läufen mit über einer halben Sekunde Vorsprung auf die Italienerin Alexandra Oberstolz durch. Dritte wurde Marie Riedl (+1,154 Sekunden) aus Österreich vor der zweiten deutschen Starterin Melina Hänsch (+1,273 sek.).

Auch bei den Doppelsitzern standen deutsche Athleten auf dem Podest. Das Gespann Louis Grünbeck und Maximilian Kürth musste sich mit knapp acht Zehntelsekunden Rückstand lediglich den neuen Jugend-Olympiasiegern Philipp Brunner/Manuel Weissensteiner (Italien) und dem lettischen Duo Janis Grunzdulis-Borovojs/Edens Eduards Cepulis (+,347 sek.) geschlagen geben. Silas Sartor und Liron Raimer wurden Fünfte (+2,772 sek.).

Biathletin Keudel läuft zu Silber

Im Einzelrennen der Biathletinnen sicherte sich Marie Keudel die Silbermedaille. Nach vier Schießeinlagen und zehn Kilometern im Alpensia Biathlon Centre hatte sie zwei Fehler zu Buche stehen und letztlich 1:09,7 Minuten Rückstand auf die Siegerin Ilona Plechacova aus Tschechien. Ein Fehler im letzten Stehendanschlag kosteten sie die mögliche Goldmedaille. Leni Dietersberger wurde 15. (3 Fehler/+3:41,6 Minuten), Hanna Beck kam auf Rang 21 (5/+4:24,0 min.). Jana Duffner landete nach acht Fehlschüssen nur auf Position 48 (+7:21,0 min.).

Große Sportbühne für Nachwuchstalente

Die Spiele dauern bis zum 1. Februar. Der Deutsche Olympische Sportbund hat 90 Sportler nach Asien entsendet, insgesamt sind 81 Nationen vertreten. Sieben der neun Wettkampfstätten wurden bereits bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang 2018 genutzt. Bei den bisherigen drei Ausgaben der Olympischen Jugendwinterspiele taten sich Talente hervor, die später auch bei Olympischen Spielen Gold holten, darunter Skispringer Andreas Wellinger oder Bob-Pilotin Laura Nolte.