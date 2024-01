Winter Youth Olympic Games Fragen und Antworten zu den Olympischen Jugendwinterspiele Stand: 12.01.2024 15:41 Uhr

90 deutsche Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 15 imd 18 Jahren starten bei den vierten Winter Youth Olympic Games. Hier die wichtigsten Infos!

Wann und wo finden die Winter Youth Olympic Games statt?

Die vierten Winter Youth Olympic Games (YOG) finden vom 19. Januar bis zum 1. Februar in Gangwon in Südkorea statt. Zuvor waren Innsbruck (Österreichm, 2012), Lillehammer (Norwegen, 2016) und Lausanne (Schweiz, 2020) Austragungsorte.

Die meisten Wettkampfstätten kamen bereits bei den Olympischen Winterspielen 2018 im benachbarten Pyeongchang zum Einsatz. Der Alpensia Sportspark wird wie damals das Zentrum bilden. In Jeongseon finden die Wettbewerbe im Ski Alpin und Ski Freestyle statt. Snowboard und Parallel-Buckelpiste werden in Hoengsong ausgetragen.

Wieviele Medaillenentscheidungen gibt es?

Bei den Wettbewerben treten insgesamt 1.900 Athletinnen und Athleten aus 81 Nationen in 81 Medaillenentscheidungen gegeneinander an - unter anderem gibt es Wettbewerbe im Biathlon, Bob, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Langlauf, Nordische Kombination, Snowboard, Skeleton, Shorttrack, Rodeln, Ski Alpin und Skispringen.

Wieviele deutsche Athleten/Athletinnen sind am Start?

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entsendet 90 Athletinnen und Athleten (54 Frauen, 36 Männer) im Alter von 15 bis 18 Jahren zu den Spielen.

Wie ist das Team Deutschland aufgestellt?

Biathlon: Hanna Beck (DAV Ulm), Lena Marie Dietersberger (SC Traunstein), Jana Duffner (SC Schönwald), Björn Ole Hederich (SK Nesselwang), Marie Keudel (SC Willingen), Korbinian Kübler (SC Hammer), Lukas Tannheimer (DAV Ulm), Finn Zurnieden (SV Kirchzarten)

Curling: Annelie Abdel Halim (CC Oberstdorf), Leonhard Angrick (CC Füssen), David Fuß (CC Füssen), Lukas Jäger (EC Oberstdorf), Joy Sutor (CC Füssen), Emma Waltenberger (EC Oberstdorf)

Eishockey: Lina Alberts (Team Illinois), Tara Bach (Stoney Creek Sabres), Emilija Birka (EC Bad Tölz), Sarah Bouceka (Stuttgarter EC), Hanna Bugl (EV Landshut), Victoria Gmeiner (EC Bad Tölz), Mathilda Heine (ETC Crimmitschau), Milana Lutz (Kölner EC), Sandra Mayr (TSV Peißenberg), Caylee Nagle (ECDC Memmingen), Friederike Pfalz (EHC Troisdorf), Charleen Poindl (EC Weißwasser), Madalena Seidel (SC Bietigheim), Anabel Seyrer (HC Landsberg), Lena Spagert (EHC Straubing), Hanna Weichenhain (EV Lindau), Zoe Wintgen (EC Bergisch Land), Theresa Zielinski (EHC Bad Aibling)

Eiskunstlauf: Davide Calderani (EC Oberstdorf), Mia Lee Mayer (EC Oberstdorf)

Eisschnelllauf: Paula Albrecht (EC Erfurt), Leo Huber (DEC Inzell), Mia Meinig (EC Chemnitz), Finn Sonnekalb (EC Erfurt)

Monobob: Tillmann Hecking (BSC Sachsen Oberbärenburg), Julian Klein (WSV Königssee), Ben Mielke (WSV Königssee)

Nordische Kombination: Sofia Eggensberger (SC Oberstdorf), Jonathan Gräbert (WSV Oberaudorf), Mara-Jolie Schlossarek (SV Biberau), Johann Unger (VSC Klingenthal)

Rennrodeln: Lilly Bierast (RRC Altenberg), Leandra Claus (RRC Altenberg), Louis Max Grünbeck (RRV Sonneberg Schalkau), Melina Hänsch (BRC Hallenberg), Maximilian Kührt (RRC Zella-Mehlis), Lina Peterseim (BRC 05 Friedrichroda), Sarah Marie Pflaume (BRC 05 Friedrichroda), Antonia Pietschmann (RC Illmenau), Liron Raimer (ESV Lok Zwickau), Hannes Röder (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Silas Sartor (RRC Altenberg)

Short Track: Moritz Hartmann (EVD Dresden), Paula Torzewski-Kuhnt (EVD Dresden)

Skeleton: Marie Angerer (WSV Königsee), Vinzenz Rosenberg (WSV Königsee), Emil Schäfer (BSC Sachsen Oberbärenburg), Maria Votz (Rodelclub Berchtesgaden)

Ski Alpin: Benno Brandis (TSV Durach), Romy Ertl (SC Lenggries), Charlotte Grandinger (Munich Youngstrs), Lars Horvath (SC Partenkirchen), Antonia Reischl (SC Partenkirchen), Leo Scherer (Skiteam Freiburg)

Skilanglauf: Lena Einsiedler (SC Pfronten), Sarah Hofmann (SC Oberstaufen), Hannah Lorenz (SV Bayerisch Eisenstein), Jakob Moch (WSV Isny), Jonas Müller (ATSV Gebirge Gelobtland), Milan Neukirchner (SWV Goldlauter)

Ski Freesytle: Hannes Baumhöfener (FC Aschheim), Romy Bovelet (Snowteam Neuss), Laura Eckle (TSV Gernlinden), Niklas Höller (SC Rosenheim), Katharina Michl (SC Bad Tölz), Muriel Mohr (Kirchheimer SC), Maximilian Öller (SC Garmisch)

Skispringen: Kim Amy Duschek (SK Wernigerode), Alex Reiter (SC Oberstdorf), Anna-Fay Scharfenberg (SC Motor Zella-Mehlis), Max Unglaube (WSV 1923 Bad Freienwalde)

Snowboard: Rosalie Bauer (SC Miesbach), Kona Ettel (SC Pullach), Anne Hedrich (SC Altglashütten), Kenta Kirchwehm (SC Altglashütten), Felix Schwenkel (SC Hülben)

Welche deutsche Athleten waren bei den YOG schon erfolgreich?

Die Winter Youth Olympic Games waren für den deutschen Nachwuchs häufig schon ein Sprungbrett zu den Olympischen Winterspielen. Skispringer Andreas Wellinger holte in Innsbruck 2012 Gold im Mixed-Wettbewerb, um dann bei den folgenden Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 Mannschaftsgold und in Pyeongchang 2018 Einzelgold von der Normalschanze zu gewinnen.



Auch Laura Nolte, Olympiasiegerin im Zweierbob in Peking 2022, gewann Gold im Monobob bei den YOG 2016 in Lillehammer. Gleiches gilt für Langläuferin Victoria Carl. Die ebenfalls in Peking mit dem Olympiasieg im Teamsprint dekorierte Skilangläuferin holte bereits 2012 Gold mit der Mixed-Staffel Skilanglauf/Biathlon bei den YOG in Innsbruck.