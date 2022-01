Weltcup in Klingenthal: Rydzek und Rießle zittern um Olympia-Ticket

Rydzek und Rießle nach dem Springen deutlich zurück

Dagegen müssen die beiden Routiniers im deutschen Team, Johannes Rydzek und Fabian Rießle, ernsthaft um Peking bangen. Beide kamen trotz Aufwindbedingungen nicht auf Topweiten und müssen in der Loipe ordentlich Boden gut machen, wenn es mit der internen Qualifikation klappen soll. Dabei stehen die Chancen für Rydzek (20.) nach 129 Metern (+1:55 min.) noch etwas besser, als die von Rießle (34./123,5 m/ + 2:46 min.).

Vier Athleten aus dem B-Team dabei

Neben den Weltcupstartern waren vier deutsche Athleten aus der nationalen Gruppe dabei. Mit 121 Metern machte Wendelin Thannheimer Werbung in eigener Sache. Christian Frank (115 m), Jakob Lange (115 m) und David Mach (107,5 m) gehen dagegen schon mit mehr als vier Minuten Rückstand in den Langlauf.

Weil die Strecke rund um Klingenthal nur zwei Kilometer lang ist, muss sie fünfmal umrundet werden.

Zwei Top-Athleten fehlen in Klingenthal

Wie schon am vergangenen Wochenende in Val di Fiemme geht der Weltcup in Sachsen ohne den norwegischen Dominator und Weltcupgesamtführenden Jarl Magnus Riiber über die Bühne. Der Ausnahme-Kombinierer, der fast immer gewinnt, wenn er startet, laboriert vor an einer Rückenverletzung. Auch der laufstarke Finne Ilkka Herola fehlt aufgrund einer Corona-Infektion. Die zweite Garde haben indes die Franzosen nach Klingenthal geschickt. Das A-Team bereitet sich in der Höhe auf die Winterspiele vor.