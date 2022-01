Vinzenz Geiger nach packendem Finish ganz vorn - auch Rydzek jubelt

Vinzenz Geiger hat den zweiten Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme gewonnen. Nach einem Sprung von der Normalschanze und zehn Kilomtern in der Loipe verwies er am Sonntag (09.01.2022) den Österreicher Johannes Lamparter (+5,0 Sekunden) auf Rang zwei. Dahinter jubelte Johannes Rydzek (+5,7 Sekunden) über seinen ersten Podestplatz in dieser Saison.