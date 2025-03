Saisonfinale in Planica Deutsche starten euphorisch ins Skiflug-Wochenende Stand: 27.03.2025 12:08 Uhr

Das Skifliegen in Planica beschließt die Saison der Skispringer. Die Deutschen starteten dabei hervorragend ins letzte Wochenende - mit den ersten drei Plätzen.

Mehrfach schien es, als könne die Qualifikation nicht zu Ende gebracht werden, weil der hartnäckige Wind gefahrlose Flüge immer wieder unmöglich machte.

In besseren Phasen drückten die Organisatoren aufs Tempo und schickten einen Springer nach dem anderen über die große Schanze in Slowenien.

Welinger, Paschke und Eisenbichler ganz vorne

Den ersten richtigen Höhepunkt setzte Markus Eisenbichler, der auf 238,5 Meter flog und sich über seinen gelungenen Sprung sichtlich freute. Noch etwas besser machte es Pius Paschke, der zwar kürzer sprang (226 Meter), aber bessere Noten und mehr Punkte wegen der schlechteren Bedingungen bekam. Ganz am Ende setzte Andreas Wellinger (227 Meter) sogar noch einen drauf und überflügelte seine Team-Kollegen.

An den drei Deutschen kam an diesem Tag kein anderer Skispringer vorbei - auch weil die Bedingungen nicht mehr richtig gut wurden. Und so platzierten sich Wellinger, Paschke und Eisenbichler auch vor den so starken Österreichern und Slowenen.

Hinter dem deutschen Trio landeten Domen Prevc, PIotr Zyla, Kamil Stoch, Timi Zajc und Stefan Kraft auf den weiteren Plätzen.

Felix Hoffmann (202,5 Meter) und Karl Geiger (195 Meter) schafften es ebenfalls unter die besten 40 und qualifizierten sich für das erste Einzel am Freitag.

Drei Wettbewerbe in Planica

Das Skifliegen in Planica soll am Freitag um 15 Uhr (Einzel), am Samstag um 9.30 Uhr (Team-Wettbewerb) und am Sonntag ebenfalls um 9.30 Uhr (Einzel) stattfinden. Alle Wettbewerbe gibt es live in der ARD, bei sportschau.de und in der ARD-Mediathek.