Reaktion auf Manipulationsskandal Fis plant drastische Einschränkung bei Sprunganzügen Stand: 12.03.2025 12:07 Uhr

Der Ski-Weltverband will laut übereinstimmenden Medienberichten die Anzahl der Anzüge der Skispringer für den Rest der Saison auf ein Minimum reduzieren. Zudem soll der Zugriff beschränkt werden.

Die Mannschaften sollen über die Pläne am Mittwochabend (12.03.2025) in Oslo informiert werden. Es ist eine weitere Reaktion auf den Manipulationsskandal bei der Nordischen Ski-WM.

Laut einem Bericht des norwegischen TV-Senders NRK dürfen die Aktiven auf den verbleibenden vier Weltcup-Stationen nur noch mit einem Anzug springen. Dieser muss aus dem Kontingent der aktuellen Saison stammen und muss mit den entsprechenden Chips ausgestattet sein. Lediglich bei einer Beschädigung, die den Anzug sprunguntauglich macht und nicht zu reparieren ist, darf ein Ersatzanzug verwendet werden.

Teams sollen keinen Zugriff auf Anzüge mehr haben

Die Anzüge durchlaufen vor dem Start der Raw Air am Donnerstag eine ausgiebige Materialkontrolle, die in Anwesenheit des Athleten durchgeführt wird. Zudem sollen die Anzüge zwischen den Wettkämpfen von der FIS einkassiert und nicht mehr von den Teams verwalten werden. Erst kurz vor den Sprüngen sollen sie an die Athleten übergeben werden. Damit wären kurzfristige Änderungen nicht möglich.

Der Weltverband will die Mannschaften am Mittwoch bei der Teamführersitzung in Oslo über die Details unterrichten.

Die FIS sieht sich zu diesem drastischen Schritt veranlasst, weil der norwegische Verband gestanden hat, die Anzüge zweier Springer vor dem Großschanzen-Event bei den Weltmeisterschaften in Trondheim wissentlich manipuliert zu haben.