Skispringen Fokus auf den Sport - Das müssen Sie zur Raw Air wissen Stand: 12.03.2025 11:26 Uhr

Nach dem Betrugsskandal bei der Nordischen Ski-WM versucht die Skisprung-Welt nun, den Fokus wieder auf das Sportliche zu legen. Ob das bei der Raw Air gelingen wird, bleibt abzuwarten. Wir haben die wichtigsten Informationen und Fakten zu dem am Donnerstag (13.03.2025) beginnenden Event in Norwegen zusammengetragen.

Was ist die Raw Air?

Die Raw-Air-Serie kann als norwegisches Gegenstück zur Vierschanzentournee betrachtet werden. Auch wenn in den letzten Jahren nicht immer auf vier Schanzen gesprungen wurde, haben sich die Sprungwettkämpfe in Norwegen zur zweitwichtigsten Skisprung-Serie im Weltcup-Kalender entwickelt.

Seit wann gibt es die Raw Air?

Erstmals wurde die Serie 2017 durchgeführt. Sieger damals war der Österreicher Stefan Kraft, der mit drei Gesamterfolgen auch Rekordsieger ist. Seit 2019 sind auch die Frauen bei der Raw Air dabei. Erste Gesamtsiegerin war Lokalmatadorin Maren Lundby vor Katharina Schmid (damals noch Althaus) und Juliane Seyfarth.

Was ist anders als bei anderen Serien?

Bei der Raw Air fließen alle Sprünge in die Endabrechnung ein, also auch die Qualifikation für den Wettkampf. Diese wird als Prolog bezeichnet. Das bedeutet, dass im Normalfall zum Beispiel bei sechs Einzelwettbewerben insgesamt 18 Sprünge (jeweils zwei aus dem Wettkampf plus jeweils die Qualifikation) in die Wertung eingehen. Da die Frauen beim Skifliegen keine Qualifikation bestreiten, gehen entsprechend weniger Sprünge in die Wertung ein.

Wo wird 2025 gesprungen?

Mit nur zwei Orten ist die diesjährige Raw Air die kleinste seit ihrer Gründung vor acht Jahren. Gesprungen wird auf der Großschanze am Holmenkollen in Oslo und auf dem Monsterbakken in Vikersund. In Norwegens Hauptstadt steht ein Wettkampf auf dem Programm, in Vikersund zwei. Damit haben die Männer in diesem Jahr sechs Wertungssprünge, die Frauen nur vier.

Wer sind die Titelverteidiger?

Bei den Männern holte 2024 Kraft seinen dritten Gesamtsieg. Er setzte sich vor Peter Prevc aus Slowenien und seinem Landsmann Daniel Huber durch. Andreas Wellinger war auf Rang sechs bester Deutscher. Bei den Frauen jubelte mit Eirin Maria Kvandal eine Norwegerin. Ihre Teamkollegin Silje Opseth wurde Zweite vor Eva Pinkelnig (Österreich). Katharina Schmid verpasste als Vierte das Podest.

Die Gesamtsiegerin und der Gesamtsieger des letzten Jahres: Eirin Maria Kvandal und Stefan Kraft.

Welche deutschen Springer und Springerinnen sind dabei?

Frauen



Selina Freitag (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Alvine Holz (WSV Bad Freienwalde)

Agnes Reisch (WSV Isny)

Katharina Schmid (SC Oberstdorf)

Juliane Seyfarth (WSC Ruhla)



Männer



Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf)

Karl Geiger (SC Oberstdorf)

Pius Paschke (WSV Kiefersfelden)

Philipp Raimund (SC Oberstdorf)

Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

Wer sind die Favoriten?

Natürlich alle, die auch zuletzt performt haben. Neben dem österreichischen Trio Kraft, Daniel Tschofenig und Jan Hörl, die die ersten drei Plätze der Gesamtwertung belegen, kann sich auch Andreas Wellinger Chancen ausrechnen. Und natürlich die Slowenen. Das diesjährige Format mit insgesamt vier Wertungsflügen kommt den starken Seglern zugute. Und da sind Timi Zajc und Co. immer vorne mit dabei. Das hatten sie auch schon beim bisher einzigen Skifliegen in diesem Winter in Oberstdorf mit zwei Tagessiegen unter Beweis gestellt.

Bei den Frauen kann der Sieg nur über Nika Prevc gehen. Die 19-Jährige aus Slowenien ist die dominierende Skispringerin in dieser Saison. Dahinter liegen Katharina Schmid und Selina Freitag in der Gesamtwertung. Bei ihnen kommt es natürlich auch auf die Flüge in Vikersund an. Beide warten noch auf ihren ersten 200er. Ansonsten versuchen die Norwegerinnen ihren Heimvorteil zu nutzen. Mit Silje Opseth haben sie zudem die aktuelle Weltrekordhalterin (230,5 Meter) in ihren Reihen.

Was ist anders als sonst?

Über der Raw Air schwebt der norwegische Betrugsskandal von der Nordischen Ski-WM. Der Weltverband ermittelt weiter, trotzdem werden sowohl Marius Lindvik als auch Johann Andre Forfang Teil der Serie sein. Das hatte der norwegische Skiverband am Dienstag angekündigt. Beim Großschanzen-Wettbewerb in Trondheim waren die beiden Norweger am vergangenen Samstag wegen manipulierter Anzüge disqualifiziert worden. Einen Tag später räumte der norwegische Verband die bewusste Manipulation ein. Der Cheftrainer, sein Co und weitere Serviceleute wurden anschließend suspendiert. Die Springer gaben an, nichts von der Manipulation gewusst zu haben.

Andreas Wellinger hatte in einem TV-Interview seinen Argwohn über die Situation ausgedrückt. " Ich habe eigentlich wenig Lust, einem Norweger auf der Schanze zu begegnen. Nicht weil einer explizit persönlich etwas dafür kann, sondern weil diese Manipulation von A bis Z so übers Ziel geschossen ist" , sagte der 29-Jährige bei ServusTV.

Wie steht's mit den Finanzen?

Das viel geforderte Equal Pay - also die gleiche Bezahlung für Männer und Frauen - wurde 2024 bei der Raw Air bereits praktiziert. Die Veranstalter glichen die Preisgelder für die Gesamtwertung an, für den Sieger und die Siegerin gab es je 40.000 Euro. Die Zweitplatzierten erhielten 13.000 und die Drittplatzierten 6.000 Euro.