Nordische Kombination "Großer Schock" - Haasch erleidet Kreuzbandriss Stand: 11.02.2025 14:08 Uhr

Bittere Diagnose für Cindy Haasch: Die Nordische Kombiniererin zog sich bei ihrem Sturz am Wochenende in Otepää eine schwere Knieverletzung zu - zum zweiten Mal nach 2023.

Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag (11.2.2025) mitteilte, zog sich die 20-jährige Thüringerin einen Kreuzbandriss zu. Die Diagnose sei bei einer MRT-Untersuchung am Montag gestellt worden. Haasch soll am kommenden Montag (17.2.2025) operiert werden. Die Saison ist für die Weltcup-Gesamt-14. damit beendet. Für die deutsche Kombiniererin es es bereits die zweite schwere Verletzung: Bereits 2023 zog sie sich einen Kreuzbandriss zu - damals im rechten Knie. Diesmal ist das linke Knie betroffen.

Sturz am Samstag in Otepää

Haasch war beim Weltcup in Estland am Samstag (8.2.2025) beim Sprung von der Normalschanze gestürzt. Am Tag zuvor war sie im Massenstart noch starke Fünfte geworden. Mit insgesamt fünf Top-10-Platzierungen im Weltcup zeigte Haasch die beste Saison ihrer bisherigen Karriere.

Cindy Haasch beim Langlauf.

Haasch: "Schmerzt in der Seele"

"Es ist ein großer Schock für mich und schmerzt sehr in der Seele" , wird Haasch in der Pressemitteilung des DSV zitiert. "Aber mein Blick ist bereits auf die OP und anschließende Reha gerichtet. Ganz nach dem Motto: nach dem Fallen wieder aufstehen und von vorne beginnen!"

Bundestrainer Florian Aichinger sagte, die Verletzung sei "für uns als Team ein riesiger Verlust. Cindy war in einer Top-Form. Sie hatte sich total zurückgekämpft. Vor allem für sie persönlich tut es uns leid, sie hat viel investiert für ihr Comeback. Wir werden bei der WM für sie mitkämpfen."

Haasch hatte WM-Quali bereits geschafft

Haasch feierte ihr Debüt im Weltcup als 17-Jährige im Dezember 2021. Seit diesem Winter gehört sie fest zum Weltcupteam von Bundestrainer Florian Aichinger. Von ihren insgesamt 17 Weltcupstarts absolvierte sie elf in dieser Saison. Ihre beste Weltcupplatzierung feierte die Ruhlaerin im Dezember 2024, als sie im "Individual Compact" in Ramsau Vierte wurde.