Nordische Kombination Armbruster läuft in Ramsau aufs Podest Stand: 21.12.2024 15:49 Uhr

Deutschlands Kombiniererinnen feiern einen Sahnetag. Nathalie Armbruster wird in Ramsau Zweite - und Cindy Haasch komplettiert ein gutes Ergebnis.

Mit Rang vier zum Auftakt am Freitag startete Nathalie Armbruster gut in die Wettbewerbe der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau am Dachstein. Und am zweiten Renntag Samstag (21.12.2024) verbesserte sich die 18-Jährige noch einmal.

Dank eines starken Sprungs am Morgen, der sie schon auf Rang vier führte, schaffte sie es nach dem fünf Kilometer langen Langlauf aufs Podest des Individual-Compact-Wettbewerbs. Hinter der Dominatorin Ida Marie Hagen, die alle bisherigen Weltcup-Rennen für sich entschieden hat, wurde Armbruster Zweite in Österreich. Damit bleibt sie auch in der Gesamtwertung auf Podestkurs.

Weltcup-Dominatorin Hagen schnappt sich nächsten Sieg

"Kontrollierte Attacke" , wollte der Bundestrainer Florian Aichinger vor dem Langlauf am Samstagnachmittag sehen. "Die Nathalie wird heute alles raushauen, was geht, und bis zum Umfallen kämpfen." Und damit hatte er durchaus Recht.

Denn 28 Sekunden hinter Hagen glitt Armbruster ins Ziel, sie jubelte unter dem Beifall der Zuschauer. Hinter ihr folgte die einstige Kombi-Dominatorin Gyda Westvold Hansen. Die 20-jährige Cindy Haasch wurde als zweitbeste Deutsche starke Vierte in Ramsau. Damit knüpften die Frauen an das starke Ergebnis der Männer am Samstag an.

Alle DSV-Frauen unter den Top zwölf im Springen

Jenny Nowak als Zehnte und Maria Gerboth als 13. komplettierten das gute deutsche Ergebnis. Die Talente Ronja Loh und Trine Göpfert wurden 19. und 25.

Schon nach dem Springen konnten die deutschen Kombiniererinnen zufrieden sein. Da belegten Haasch als Dritte, Armbruster als Vierte und die Fünfte Maria Gerboth Top-Plätze. Und auch der Rest des deutschen Teams hatte es im Springen unter die Top zwölf geschafft. Für Armbruster war diese Ausgangsposition letztlich Gold wert.