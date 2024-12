Premiere in Winterberg Neuer Bob für mehr Sicherheit Stand: 24.12.2024 10:48 Uhr

Ein innovativer Schlitten soll im Bobsport zukünftig für mehr Sicherheit sorgen.

Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mitteilte, soll ein "mit modernster Technologie" ausgestatteter "Safety Sled" erstmals beim kommenden Heim-Weltcup in Winterberg (4. und 5. Januar) zum Einsatz kommen und dabei "Streckendaten für die Piloten und für die Entwicklung neuer Sicherheitslösungen" sammeln.

Die Daten, die mit "modernsten Sensoren und einer Bordkamera" gesammelt und unter den Piloten aller Verbände verteilt werden, sollen demnach dabei helfen, eine "umfassende Analyse der Eisbahnverhältnisse" zu erstellen und so Risiken zu minimieren. Sie böten "wertvolle Einblicke in die Streckenbedingungen und zeigen beispielsweise kritische Bereiche auf", heißt es in der Mitteilung des BSD. In einem weiteren Schritt werde im kommenden Jahr der Schutz der Bob-Insassen im Mittelpunkt stehen.

Immer wieder Fragen nach der Sicherheit

Sicherheitsfragen werden im Bobsport immer wieder diskutiert. In der vergangenen Saison hatte die Debatte nach dem folgenschweren Sturz des Schweizer Bobs um Pilot Michael Vogt in Altenberg wieder Fahrt aufgenommen. Anschieber Sandro Michel war bei dem Unfall aus dem Schlitten geschleudert und vom zurück rutschenden, über 200 Kilogramm schweren Bob schwer verletzt worden.