Weltcup ohne Topstar Langlauf-Star Kläbo verzichtet auf die nächsten Weltcup-Rennen

Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo legt nach seinem Fehlstart in den Winter eine Trainingspause ein.

Der fünfmalige Olympiasieger verzichtet am kommenden Wochenende auf den Weltcup im schwedischen Gällivare und wird möglicherweise auch am 9./10. Dezember in Östersund fehlen.

Kläbo: Nach Corona-Erkrankung geschwächt

"Vielleicht komme ich in Östersund zurück, vielleicht aber auch erst in Trondheim. Ich muss sehen, was mit meinem Körper passiert" , sagte der 27-Jährige. Kläbo hatte am Auftaktwochenende im finnischen Kuusamo nur die Ränge drei (Sprint), 14 (10 km) und 21 (20 km) belegt. Der Superstar, der in der vergangenen Saison 20 von 31 Weltcup-Rennen gewinnen konnte, war kurz vor dem Weltcup-Auftakt an Corona erkrankt und landete geschwächt in den Distanzrennen nur im hinteren Feld.

Vor einem Jahr hatte er an gleicher Stelle noch alle drei Rennen gewonnen. "Gott sei Dank ist es vorbei ", sagte Kläbo am Sonntag nach dem letzten Wettkampf: "Jetzt brauche ich viele Trainingskilometer."