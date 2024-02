Langlauf-Weltcup Schwedischer Doppelsieg bei Langlauf-Massenstart Stand: 11.02.2024 19:03 Uhr

Zehnter Weltcupsieg für Frida Karlsson. Die Schwedin jubelte am Sonntag nach 20 Kilometern in klassischer Technik. Die beste Deutsche kam nicht in die Top 10.

Schwedischer Doppelsieg in Kanada: Den 20-Kilometer-Massenstart im kanadischen Canmore hat am Sonntag (11.02.2024) Frida Karlsson vor Kerttu Niskanen gewonnen. Karlsson setzte sich in einem packenden Schlusssprint knapp gegen die Landsfrau durch, Niskanen musste sich um 1,6 Sekunden geschlagen geben. Auf Rang drei kam die Norwegerin Heidi Weng (+ 8,1 Sekunden). Beste Deutsche wurde Katharina Hennig als Elfte.

Hennig hält 13 Kilometer vorn mit

Katharina Hennig durfte etwa zwei Drittel des Rennens um eine vordere Platzierung hoffen. Die Oberwiesenthalerin setzte sich von Beginn an in der Spitzengruppe der rund 40 Läuferinnen am Start fest. Hennig lief das Rennen von vorn, war permanent auf den Rängen vier oder fünf zu finden. Nach etwa 13 Kilometern konnte die 27-Jährige dem Tempo ganz vorn aber nicht mehr so flüssig folgen. In einem Abstieg vor der Zeitmessung bei Kilometer 14,1 Kilometern musste die Sächsin dann abreißen lassen.

Im Ziel hatte Hennig als Elfte 45,7 Sekunden Rückstand auf die Siegerin.

Sich ebenfalls nicht vorn platzieren konnten sich Victoria Carl (12.), Laura Gimmler (17.), Katherine Sauerbrey (20.) und Lisa Lohmann (21.).

Ab 20.15 Uhr: Massenstart der Männer

Heute Abend sind auch noch die Langlauf-Männer gefordert. Ab 20.15 Uhr geht es für die Langläufer um den Norweger Harald Östberg Amundsen und die deutsche Hoffnung Friedrich Moch im Massenstart um den Weltcupsieg. Auch die Männer müssen 20 Kilometer in klassischer Technik laufen. Wir sind mit dem Ticker und im Livestream dabei.