Nächster Ausfall Auch Langläuferin Sofie Krehl muss bei Tour de Ski aufgeben Stand: 04.01.2024 09:41 Uhr

Das deutsche Langlauf-Team muss bei der Tour de Ski den nächsten krankheitsbedingten Ausfall verkraften. Einen Tag nach Pia Fink wird auch Sofie Krehl das Rennen aufgeben

Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstagmorgen mit. "Sofie hat seit heute Morgen Erkältungssymptome und wird daher heute nicht mehr an den Start gehen und aus der Tour aussteigen", wurde Mannschaftsarzt Tom Kastner zitiert.

Bereits am Mittwoch war Pia Fink erst nicht mehr am Start. Die Läuferin aus Bremelau zeigte am Dienstagabend leichte Infektsymptome. "In Anbetracht der noch anstehenden vier harten Etappen bei der Tour, ohne wirkliche Regenerationszeit, haben wir uns entschieden, kein Risiko einzugehen" , begründete Mannschaftsarzt Tom Kastner die Maßnahme. Fink lag nach drei Etappen auf Platz 22 der Gesamtwertung.

Am Mittwoch konnten die deutschen Langläuferinnen und Langläufer nicht an ihre guten Leistungen anknüpfen. Bei den Freistilsprints in Davos blieb das DSV-Team ohne Top-Ten-Platz. Die in der Tourwertung gut platzierten Katharina Hennig und Friedrich Moch scheiterten sogar an der Qualifikationshürde.

Abschließende Rennen in Val di Fiemme

Nach der Verfolgung in Davos in der Schweiz am Donnerstag stehen am Wochenende noch zwei abschließende Rennen im italienischen Val di Fiemme auf dem diesjährigen Programm der Tour de Ski.