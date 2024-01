Tour de Ski Moch starker Sechster in der Langlauf-Verfolgung Stand: 01.01.2024 11:12 Uhr

Langläufer Friedrich Moch hat es bei der Tour de Ski erneut in die Top 10 geschafft. Bei der 20-km-Verfolgung lief der Deutsche am Montag zum besten Ergebnis des Winters. Der Tagessieg ging nach Norwegen

Friedrich Moch wurde am Montag (1.1.2024) im italienischen Toblach starker Sechster. Beim Erfolg des Norwegers Harald Oestberg Amundsen (52:38,00 Minuten) fehlten dem Deutschen 1:05,05 Minuten auf den Tagessieg. Das Podest verfehlte Moch allerdings nur knapp. Der Drittplatzierte Jan Thomas Jenssen lag als spurtstärkster der Moch-Gruppe im Ziel nur 0,9 Sekunden vor dem 23-Jährigen vom WSV Isny.

Norwegischer Dreifacherfolg

Tagessieger Oestberg Amundsen setzte sich bereits nach etwa 15 Kilometern von Landsmann Erik Valnes ab und lief überlegen zum Sieg. Amundsen und Valnes führten als Tour-de-Ski-Leader das Feld bereits mit Start an. Valnes, der bereits bei den 10 Kilometer klassisch am Silvestertag Zweiter wurde, lief am Montag mit 32,9 Sekunden Rückstand ebenfallls auf Rang zwei. Mit Amundsen, Valnes und Jenssen feierten die Norweger in Toblach einen Dreifach-Triumph auf dem Podest. Sonntag-Sieger Perttu Hyvärinen aus Finnland musste zeitig reißen lassen und kam nur als 31. ins Ziel.

Bögl starker 13.

Aus dem deutschen Team konnte noch Lucas Bögl überzeugen. Der 33-Jährige lief von Rang 30 noch auf Platz 13 nach vorn (+ 1:48,9 Minuten). Die anderen Deutschen hatten schon deutlichere Rückstände, Florian Notz wurde 23. (+ 2:24,2 Minuten), Annian Sossau kam auf Rang 44 (+ 4:08,7 Minuten), Jan Stölben wurde 47. (+ 5:03,8 Minuten), Marius Kastner kam als 56. (+ 6:40,1 Minuten) ins Ziel..

Dienstag Ruhetag

Am heutigen Montag findet noch die Frauen-Verfolgung statt. Am Dienstag steht ein Ruhetag an, an dem der Tross weiter in die Schweiz zieht, wo am 3. und 4. Januar in Davos vierte Etappe (Freistil-Sprint) und fünfte Etappe (20-km-Verfolgung klassisch) ansteht. Im Anschluss geht es zurück nach Italien, wo in Val di Fiemme zunächst ein Massenstart über 15 km (klassisch) und die abschließende Etappe hoch zur Alpe Cermis ansteht.