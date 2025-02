Nordische Ski-WM Langlauf-Sprint: Sturz beendet Stölbens Medaillen-Traum Stand: 27.02.2025 14:27 Uhr

Ein Sturz beendet vorzeitig Jan Stölbens Traum von einer WM-Medaille. Den Sieg feierte der norwegische Titelverteidiger.

Die Medaillen im Sprint wurden bei der Nordischen Ski-WM 2025 ohne deutsche Beteiligung vergeben. Für den überraschend stark laufenden Jan Stölben war die Chance auf ein starkes Ergebnis nach einem nicht selbst verschuldeten Sturz im Viertelfinale zu Ende. " Es ist absolut schade ", kommentierte Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Besonders, " wenn man durch Fremdverschulden stürzt ".

Stölben hatte als einziger DSV-Athlet die Qualifikation überstanden. Auch im Kampf um den Einzug ins Halbfinale zeigte der 23-Jährige, dass er ganz vorne mithalten kann. Bis zur Schlusskurve kämpfte er mit um einen Top-Platz in seinem Heat. Dann allerdings stürzte kurz vor ihm der Schweizer Janik Riebli. Stölben konnte nicht mehr ausweichen und so war für ihn die Chance aufs Weiterkommen vorbei. " Gerade an dem Tag, wo die Form da ist und bei der riesen Stimmung braucht man auch Glück. Das habe ich heute nicht gehabt ", sagte Stölben im ZDF-Interview. Er sei aber stolz auf seine Leistung und " so ein gutes Rennen ".

Auftakt für Klaebo-Festspiele?

Gold ging an Titelverteidiger Johannes Hoesflot Kläbo, der sich mit knappem Vorsprung die Sprintkrone schnappte. Der auch im Langlauf-Weltcup dominante Norweger war im Ziel 0,67 Sekunden schneller als der Italiener Federico Pellegrino. Bronze ging an den Finnen Lauri Vuorinen (+4.79s).

Nur Stölben übersteht Qualifikation

Bei den deutschen Männern hatte nur Jan Stölben die Qualifikation geschafft. 4,05 Sekunden fehlten dem 23-Jährigen vom SLV Ernstberg auf den Topfavoriten Johannes Hoesflot Kläbo. Der Norweger hatte sich in 2:36.32 Sekunden vor dem Schweden Edvin Anger und Velerio Grond (SUI) durchgesetzt. Nicht im Viertelfinale dabei waren dagegen der 21-jährige Elias Keck vom TSV Buchenberg (32./9.65s) und sein 22-jähriger Teamkollege vom SC Neubau Marius Kastner (41./+11.07s).