Nordische Ski-WM Langläuferin Gimmler fehlt zum Auftakt - Gepäckpanne im deutschen Team Stand: 26.02.2025 14:08 Uhr

Schon vor dem Startschuss der Nordischen Ski-WM müssen die deutschen Langläuferinnen einen Rückschlag verkraften. Sprint-Spezialistin Laura Gimmler wird zum Auftakt fehlen. Auch das Gepäck ließ auf sich warten.

Die 31-jährige Oberstdorferin fällt mit gesundheitlichen Problemen aus. Gimmler sollte eigentlich beim Freistil-Sprint am Donnerstag (27.02.2025) an den Start gehen. Erst im Januar war sie beim Weltcup in Cogne erstmals in ihrer Karriere in einem Einzelrennen aufs Podest gelaufen. In Trondheim zählt sie zwar nicht zu den Favoritinnen, hatte aber Außenseiterchancen auf eine Medaille.

Schlickenrieder: "Wieder Maske aufsetzen, wieder Bubble bilden"

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sei die Mannschaft nun besonders vorsichtig, sagte Teamchef Peter Schlickenrieder: " Wieder Maske aufsetzen, wieder Hygiene machen, wieder Bubble bilden. " Darauf habe zwar natürlich niemand Lust, " aber es hilft nichts ". Für Gimmler wird nun Helen Hoffmann am Donnerstag neben Victoria Carl, Coletta Rydzek und Sofie Krehl in der ersten von 25 WM-Entscheidungen starten.

Allerdings ist auch Rydzek deutlich geschwächt. " Es hat uns schon einigermaßen hart getroffen. Quasi das gesamte Sprint-Team hatte Fieber ", sagte Schlickenrieder dem SID: " Coletta ist zwar jetzt wieder gesund, aber nach der Krankheit noch nicht wieder voll da. Für Laura ist es ganz bitter, die war echt super drauf. "

"Brutale Strecken" - Schlickenrieder will abwägen

Auch Krehl hatte zuletzt mit Krankheitsproblemen zu kämpfen und gerade erst die " Quarantäne " verlassen. Für Allrounderin Carl ist es der eher druckfreie Auftakt einer WM mit großen Hoffnungen. Die Thüringerin kommt für alle Strecken infrage, soll aber ebenso wie Katharina Hennig, mit der sie 2022 in Peking Olympiagold geholt hatte, dosieren.

" Die Strecken sind brutal hart, da müssen wir abwägen ", sagt Schlickenrieder, der deshalb wohl eher auf die Teamwettbewerbe setzt: " Mit einer Einzelmedaille wird es sehr, sehr schwer. Fairerweise muss man sagen, dass die Frauenstaffel unsere einzige realistische Medaillenchance ist. "

Langläufer warten auf Gepäck

Doch auch abseits der Loipe ist das deutsche Team zum Auftakt nicht vom Glück verfolgt. Wegen 40 fehlender Gepäckstücke mussten die DSV-Langläufer nach der Anreise improvisieren, konnten aber immerhin trainieren.

Schlickenrieder nahm es gelassen. " Früher war das ja so: Das war ein Mordsdrama, wenn da irgendwas passiert ist. Das passiert mittlerweile mit einem Schulterzucken. Da wird kurz von Zimmer zu Zimmer gegangen, dann hat man in einer halben Stunde das Zeug zusammen" .