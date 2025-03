Langlauf in Oslo Victoria Carl zeigt sich auch am Holmenkollen in Topform Stand: 15.03.2025 13:06 Uhr

Beim Skifestival am Holmenkollen hat sich Victoria Carl im Klassikrennen stark präsentiert und dank einer Disqualifikation das Podest erreicht. Katharina Hennig dagegen verpasste knapp die Top 10. Den Sieg am Samstag (15.03.2025) ging klar an eine Lokalmatadorin.

Carl wurde nach 20 Kilometern mit einem Rückstand von 53,4 Sekunden zunächst als Vierte geführt. Nicht zu schlagen war Therese Johaug, die über 16 Sekunden Vorsprung auf ihre Teamkollegin Astrid Oeyre Slind hatte. Auf Rang drei stand unmittelbar nach Rennende der Name der Schwedin Ebba Andersson (+31,9 Sekunden). Sie wurde aber nachträglich wegen eines Technikverstoßes disqualifiziert.

"Ich konnte von Anfang an gut pushen und hatte eine gute Renneinteilung. Es war eine sehr geile Stimmung hier in Oslo, in Norwegen ist Langlaufen immer etwas besonderes" , sagte Carl anschließend.

Hennig sechs Sekunden hinter den Top 10

Ab der Hälfte des Rennens hatten sich die Podiumsplätze eigentlich herauskristallisiert, dahinter etablierte sich Carl als "best of the rest". Und das mit Erfolg, sie rettete einen knappen Vorsprung auf die Finnin Kerttu Niskanen ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt die 29 Jahre alte Thüringerin weiter auf dem zweiten Rang, der historisch erste Podestplatz einer deutschen Langläuferin in der Saisonabrechnung rückt immer näher.

Hennig verpasste einen Platz unter den besten zehn dagegen um knapp sechs Sekunden. Helen Hoffmann wurde mit 4:45,5 Minuten Rückstand 35., Kim Hager landete eine weitere Minute dahinter auf Position 44. Hoffmann büßte im Kampf um die beste U23-Athletin im Weltcup zwar einige Zähler auf Märta Rosenberg ein, die 14. wurde, hat aber weiterhin ein ordentliches Polster.