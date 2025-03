Biathlon, Skispringen, Nordische Kombi? Kampf um den Gesamt-Weltcup - wo ist es noch spannend? Stand: 11.03.2025 18:01 Uhr

Die Wintersportsaison ist schon wieder auf der Zielgeraden. In Kampf um die Gesamtwertungen bleibt es aus deutscher Sicht vor allem für Biathletin Franziska Preuß spannend. Vielleicht können auch noch Kombinierer Vinzenz Geiger oder Skicrosser Florian Wilmsmann im Saisonendspurt für eine Wende bei der Vergabe der großen Kristallkugeln sorgen.

Im Biathlon geht es für Franziska Preuß nach der starken WM noch um den Sieg im Gesamtweltcup. Der Vorsprung auf die Französin Lou Jeanmonnot ist vor der vorletzten Weltcup-Station von komfortablen 92 auf nur noch 36 Punkte geschmolzen. Für Preuß geht es in dieser Woche in Pokljuka sowie in der kommenden Woche beim Finale in Oslo auch noch um kleine Kugeln der Disziplinwertungen.

Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß

Im Massenstart kann die Oberbayerin (215) noch gewinnen. Allerdings ist die Schwedin Elvira Öberg mit nur einem Zähler Rückstand dicht auf. Im Sprint führt Preuß mit sieben Punkten vor Justine Braisaz-Bouchet. In der Verfolgungswertung liegt Jeanmonnot knapp vor Julia Simon und Preuß. Im Einzel ist Jeanmonnot dagegen Preuß schon auf 55 Punkte enteilt. In Preuß' langer Karriere holte sie bisher einmal eine kleine Kristallkugel - 2015 siegte sie im Massenstart. Nun hat sie die Hand an gleich mehreren Gesamtsiegen.

Bö führt in drei Wertungen - aber knapp

Bei den Männer geht es in der Gesamtwertung äußerst eng zu. Johannes Thinges Bö führt in seiner letzten Weltcupsaison mit nur fünf Zählern vor seinem Teamkollegen Sturla Holm Laegreid. Auch in der Verfolgung ist der Abstand zwischen den Teamkollegen mit 15 Punkten minimal. Bö liegt auch im Sprint vorn. Emilien Jacquelin fehlen 23 Punkte, Laegreid 36 auf den Überflieger.

Nur im Massenstart konnte Laegreid den Spieß umdrehen und hat einen einen Punkt Vorsprung. Im Einzel führt noch Endre Stömsheim vor Vebjörn Sörum und Laegreid. Klar ist, in allen Einzelwettbewerben haben die Norweger die Hand an der Kugel.

Nordische Kombi: Geiger ist erster Riiber-Verfolger

Bei den nordischen Kombinierern stehen an zwei Weltcup-Stationen noch fünf Wettkämpfe aus. In der Gesamtwertung thront Jarl Magnus Riiber in seiner Abschiedssaison mit 1.295 Punkten an der Spitze. Doch noch ist auch hier nichts gewonnen, denn Vinzenz Geiger liegt nur 81 Punkte zurück. Wie knapp es werden könnte, zeigt ein Blick auf die Statistik, denn sowohl Riiber als auch Geiger sind in Top-Form: Riiber verpasste zuletzt Mitte Januar das Podest in einem Rennen, Geiger lief seit 1. Februar in allen Rennen in die Top 3.

Vinzenz Geiger (l.) und Jarl Magnus Riiber (r.).

Bei den Frauen kann Nathalie Armbruster mit zwei guten Wettbewerben beim letzten Weltcup-Stopp in Oslo den Gesamtsieg am Wochenende perfekt machen. Die 19-Jährige vom SV-SZ Kniebis 1928 hat einen komfortablen Abstand von 102 Punkte auf die Japanerin Haruka Kasai.

Österreichische Dominanz bei den Skispringern

Im Skispringen liegt Team Österreich mit drei Athleten in der Gesamtwertung vorne. Vierschanzentourneesieger Daniel Tschofenig führt vor Jan Hörl und Stefan Kraft. Bei der anstehenden Raw Air-Tour und dem Weltcup in Lahti können aber noch kräftig Punkte gesammelt werden.

Beim Skifliegen gibt es dagegen ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen dem Slowenen Domen Prevc und Johann Andre Forfang. Allerdings muss man abwarten, inwieweit der Anzug-Skandal im norwegischen Team die Leistungen von Forfang zum Saisonende hin noch beeinflusst.

Selina Freitag

Bei den Frauen hat Nika Prevc einen komfortablen Vorsprung angehäuft - mit zuletzt acht Siegen aus acht Einzelspringen ist die 19-Jährige zudem in bestechender Form. Katharina Schmid fehlen 455 Punkte auf die Slowenin, die dem Gesamtsieg souverän entgegensteuert. Selina Freitag liegt vor der Raw-Air-Tour schon 492 Zähler zurück. Mit Blick auf die Formkurve ist es aber durchaus denkbar, dass die dreifache WM-Medaillengewinnerin Selina Freitag Teamkollegin Schmid noch von Rang zwei abfängt. Schmid fliegt derzeit ihrer guten Form vom Saisonbeginn hinterher, stand zuletzt Anfang Januar in einem Einzel auf dem Podest.

Ski Alpin: Wieviele Kugeln holt Odermatt?

Die große Kristallkugel der alpinen Skirennfahrer geht wohl zum vierten Mal nacheinander an den Schweizer Ski-Star Marco Odermatt. Der Erfolg ist ihm nur noch rein rechnerisch zu nehmen. Im Super G hat er die kleine Trophäe zum dritten Mal in Serie schon sicher. Der Kampf um die Abfahrtskugel wird dagegen erst beim Saisonfinale in Sun Valley (22. - 27.03.) entschieden. Franjo von Allmen könnte einen Odermatt-Erfolg noch verhindern.

Im Riesenslalom kann die Entscheidung dagegen schon am Wochenende im norwegischen Hafjell zwischen Odermatt und Henrik Kristoffersen fallen. Im Slalom ist dann allerdings der Norweger heißester Anwärter auf die kleine Kugel.

Brignone mischt fast überall mit

Bei den Frauen hat Federica Brignone die Hand schon an der großen Kristallkugel. Die Schweizerin Lara Gut kann theoretisch mit starken Ergebnissen noch aufholen. In der Abfahrt ist im Dreikampf zwischen Brignone, Cornelia Hütter und Sofia Goggia noch alles möglich. Und im Super-G ist bei drei ausstehenden Rennen zwischen Gut-Behrami, Brignone und Goggia noch nichts entschieden.

Im Riesenslalom wird die Trophäe auf jeden Fall erst im letzten Rennen vergeben. Alice Robinson und Brignone liegen nur 20 Punkte auseinander. Auch im Slalom kommt es zum Showdown im amerikanischen Sun Valley. Zrinka Ljutic hofft auch dort, die ärgsten Konkurrentinnen beim Finale auf Abstand zu halten.

Wo haben deutsche Athleten noch Chancen?

Snowboarderin Ramona Hofmeister wird ihren Weltcup-Gesamtsieg aus dem Vorjahr nicht verteidigen können. Vor dem letzten Rennen der Saison liegt die 28-Jährige mehr als 200 Punkte hinter Spitzenreiterin Tsubaki Miki aus Japan. Dafür hat Hofmeister vor dem finalen Parallel-Slalom an diesem Wochenende in Winterberg Gesamt-Platz zwei schon sicher.

Ramona Hofmeister

Dafür hat Skicrosser Florian Wilmsmann noch vier Saisonrennen, um seinen 99-Punkte-Rückstand im Gesamt-Weltcup auf den Italiener Simone Deromedis (799 Punkte) noch aufzuholen. In dieser Woche stehen zwei Weltcups im kanadischen Craigleith auf dem Programm, am letzten März Wochenende steht das große Finale im schwedischen Idre Fjäll auf dem Programm. Wilmsmann trug in dieser Saison bereits Gelb - vielleicht holt er es sich wieder zurück.

Florian Wilmsmann

Knapp geht es auch bei den Skicross-Frauen zu: Daniela Maier hat hier vor den finalen vier Rennen mit 709 Punkten sogar nur 86 Zähler Rückstand auf Spitzenreiterin India Sherret (795 Punkte). Zwischen der Deutschen und der führenden Kanadierin liegen aber noch Marielle Thompson aus Kanada (744) und Fanny Smith aus der Schweiz (716).