Deutsche Skicrosser verpassen Finalläufe

Maier schon sicher bei Olympia

Für Maier ist es bereits die zweite Top-8-Platzierung der Olympiasaison. Die 25-Jährige hatte sich bereits beim Saisonauftakt im chinesischen Secret Garden Ende November mit Rang sechs das Ticket für die Winterspiele 2022 in Peking gesichert.

Bohnacker bangt um Olympia-Teilnahme

Weiter zittern muss dagegen Daniel Bohnacker. Der zweimalige Weltcupsieger braucht mindestens noch eine Top-15-Platzierung, um noch die deutsche Qualifikationsnorm für Olympia zu meistern.

In Innichen war für Bohnacker schon im Viertelfinale Schluss, immerhin war es am Ende Platz 13, die beste Saisonleistung, und damit schon die halbe Olympianorm.

Für Florian Wilmsmann, Niklas Bachsleitner und Tobias Müller war beim Sieg des Schweizers Ryan Regez bereits im Achtelfinale Endstation. Am Montag steht in Innichen schon das nächste, jeweils sechste, Saisonrennen an.