Skicross | Arosa

Niklas Bachsleitner verpasst Skicross-Finale knapp

Der Skicross-Kurs in Arosa liegt den Deutschen eigentlich nicht. Nach den starken Vorstellungen in Bannoye schaffte es in Arosa auch kein DSV-Starter ins Finale - für Niklas Bachsleitner wäre es aber möglich gewesen.