Weltcup in Tomaszow Mazowiecki Eisschnelllauf - Talent Sonnekalb liefert erneut Stand: 22.02.2025 14:47 Uhr

Zweites Rennen bei den Senioren, zweiter Podestplatz für Finn Sonnekalb. Der Thüringer überzeugte nach den 1.500 Metern auch auf den 1.000 Metern. Beim Weltcup in Polen musste der 17-Jährige nur einem Niederländer den Vortritt lassen.

Das deutsche Eisschnelllauf-Talent Finn Sonekalb überzeugt weiter auf der Weltcup-Bühne. Am Samstag (22.02.2025) wurde der Erfurter über 1.000 Meter in der B-Division Zweiter. In 1:09,60 Minuten musste sich der Deutsche nur dem Niederländer Serge Yoro geschlagen geben. Auf die Siegerzeit von 1:09,37 Minuten fehlten dem Deutschen 0,23 Sekunden. Wie Sonnekalb am Freitag durfte sich der 25-jährige Yoro am Samstag über den ersten Sieg seiner Karriere freuen.

Freitag: Sonnekalb siegt bei der Premiere

Sonnekalb hatte bei seinem Premierenrennen im Weltcup bereits am Freitag (21.02.2025) ein Ausrufezeichen gesetzt und war in der B-Division über 1.500 Meter prompt zum Sieg gelaufen. Mit dem Ziel, sich für die Olympischen Spiele im kommenden Winter zu qualifizieren, startet der Thüringer vorerst in der zweitschnellsten Wettbewerbsklasse der Männer.

Sonnekalb errang bei den Junioren-Weltmeisterschaft im italienischen Klobenstein zuletzt gleich drei Weltmeistertitel über 1.000, 1.500 Meter sowie im Allround-Mehrkampf. Auch bei den Youth Olympic Games im vergangenen Jahr unterstrich er seine Ambitionen mit drei Goldmedaillen.

Freitag: Scholz wird Dritte

Ebenfalls am Freitag durfte sich Lea Sophie Scholz über einen Podestplatz in der B-Division freuen. Die 25-Jährige wurde über 1.500 Meter Dritte. In 2:00,752 Minuten muss sie sich nur der Chinesin Qi Yin (1:59,36 Minuten) und der Tschechin Nikola Zdrahalova (1:59,46 Minuten) geschlagen geben.