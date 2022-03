Claudia Pechstein landete wie schon in Peking auf Rang neun. Die 50-Jährige lief in den ersten sechs Runden sogar an der Spitze, konnte aber nach einer Tempoverschärfung nicht mithalten. Noch hat sich die Dauerbrennerin und fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin nicht zu ihrer persönlichen Zukunft geäußert. Möglich, dass sie auch mit 51 noch im Weltcup-Zirkus mitmischen wird.

Ausverkauftes Haus im Eisschnelllauf-Paradies

Die 8.000 Fans in der ausverkauften Halle in Heerenveen feierten am Sonntag vor allem den Doppelsieg im Massenstart durch Irene Schouten und Marijke Groenewoud frenetisch. Auf Platz drei lief die Italienerin Francesca Lollobrigida.

Rijhnen läuft auf den zehnten Platz

Im Massenstart der Männer wurde Felix Rijhnen aus Frankfurt/Main, einziger deutscher Starter in dieser Disziplin, mit zwei Punkten Zehnter. Peking-Olympiasieger Bart Swings aus Belgien war auch in Heerenveen nicht zu schlagen.