Wintersport - Diese Athleten machen Schluss

Dario Cologna - einer der ganzen Großen tritt ab

Dario Cologna feiert seinen WM-Sieg 2013 beim Überqueren der Ziellinie

Mit Dario Cologna verschwindet ein weiterer Ausnahmekönner von der Langlaufbühne. Der Schweizer war erstmals im November 2006 in Kuusamo im Weltcup aufgetaucht. Seinen ersten Weltcupsieg feierte er Ende 2008 bei der Tour der Ski in Oberhof. Dieses mittlerweile prestigeträchtige Skirennen gewann Cologna vier Mal.

Dazu sicherte er sich 2009, 2011 sowie 2012 den Gesamtsieg im Weltcp. Vier Mal gewann der Schweizer Olympia-Gold, 2013 wurde er Weltmeister in Val di Fiemme. Zuletzt stand er im Schatten der Überflieger aus Russland und Norwegen. Seine besten Zeiten waren vorbei - das hat der Familienvater erkannt. Er hat jetzt andere Aufgaben, als ständig um die Welt zu reisen.

Benjamin Weger stellt die Waffe in die Ecke

Markenzeichen Vollbart: Benjamin Weger macht Schluss.

Mit Benjamin Weger macht ein weiterer Schweizer Schluss. Nach über 300 Weltcup-Rennen beendet der 32-Jährige seine Karriere. Sein Debüt im Weltcup gab Weger in der Saison 2008/09. Viel Anlauf für Höchstleistungen brauchte er nicht. 2010 gelang ihm in Pokljuka mit Rang zwei das beste Resultat der Karriere. Insgesamt fünf Mal lief Weger im Weltcup auf das Podest. Eine Medaille bei seinen vier Olympischen Spielen blieb dem charismatischen Weger, dessen Markenzeichen der Vollbart ist, verwehrt.

Nils van der Poel - Aufhören, wenn es am schönsten ist

Hat das Ende seiner Profikarriere angekündigt: Der Schwede Nils van der Poel.

Der schnellste Mann der Welt auf Kufen über die 5.000 und 10.000 Meter will künftig nur noch Amateur-Eisläufer sein. Der Schwede Nils van der Poel kündigte an, aufhören zu wollen. "Ich werde die Saison als Profi beenden und dann für den Rest meines Lebens ein Amateur-Eisläufer sein" , sagte der gerade 25-Jährige unlängst. Zieht er den Rücktritt durch, würde seine Karriere auf dem Höhepunkt enden - mit zwei Olympiasiegen samt Weltrekord über 10 Kilometer und dem völlig ungefährdeten Mehrkampf-Titel in Hamar.

Francesca Marsaglia will jetzt Mama werden

Francesca Marsaglia hat jetzt die Familiengründung im Blick

Auch im Alpinen Skirennsport sagen einige Athleten auf Wiedersehen. Bei der Italienerin Francesca Marsaglia verschieben sich künftig die Prioritäten. Die Römerin, die in allen Disziplinen in die Top-7 fahren konnte, aber nur einmal auf dem Podest stand, will sich jetzt darauf konzentrieren, Mutter zu werden.

Magdalena Fjällström - Verletzungspech und keine Unterstützung

Mit 27 hängt Magdalena Fjällström ihre Skier an den Nagel. Die Schwedin galt einst als eines der größten Talente des Landes. Eine erfolgreiche Karriere verhinderten zahlreiche Verletzungen. Vom Verband erhielt sie keinerlei Rückendeckung und durfte zuletzt nicht mehr im Weltcup starten. " Ich habe mein Bestes versucht, aus meiner Situation etwas Gutes zu machen, aber mein Feuer ist erloschen ", sagte sie enttäuscht.

Manfred Mölgg - emotionaler Abschied eines Südtiroler Slalom-Riesen

Manfred Mölgg bei seinem letzten Tanz beim Nachtslalom in Flachau

Einen schillernden Abschied feierte dagegen Manfred Mölgg. Beim Nacht-Slalom in Flachau tanzte der 39-jährige Südtiroler letztmals durch die Stangen. Frenetisch gefeiert von den Fans bremste er vor der Ziellinie, schnallte einen Ski ab und fuhr langsam über die Ziellinie. Mit drei WM -Medaillen, vier Siegen im Weltcup und unglaublich viel Biss fuhr sich Mölgg in die Herzen der Fans. Als er Anfang 2020 mit 37 einen Kreuzbandriss erlitt, war es für ihn keine Option aufzuhören. Er kämpfte sich zurück und genoss in Flachau die ganz große Bühne.

Quelle: Sanny Stephan