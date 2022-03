Zum Abschluss des ersten von zwei Wettkampftagen enttäuschte Patrick Beckert. Der Eisschnellläufer aus Erfurt kam beim Weltcup-Finale über 5.000 Meter in 6:29,39 Minuten nicht über den elften und damit vorletzten Platz hinaus.

Den Sieg sicherte sich der schwedische Olympiasieger Nils van der Poel, der in 6:08,81 Minuten in einer eigenen Liga lief. Der 25-Jährige hatte im Vorfeld angekündigt, nach dem letzten Weltcup der Saison seine Laufbahn zu beenden. In Abwesenheit des coronabedingt fehlenden Olympia-Zweiten Patrick Roest (Niederlande) wurde der Belgier Bart Swings in 6:15,12 Minuten Zweiter vor dem Italiener Davide Ghiotto (6:19,38).