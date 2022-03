Wintersport | Eisschnelllauf

Mehrkampf-WM: Pechstein zur Halbzeit beste Deutsche

Stand: 05.03.2022, 18:01 Uhr

Bei der Eisschnelllauf-WM in Hamar ist Claudia Pechstein nach zwei von vier Läufen weit von den Spitzenplätzen entfernt. Trotzdem geht sie als deutsche Nummer eins in den zweiten Tag am Sonntag (06.03.2022).