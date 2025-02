Eiskunstlauf-WM Europameister Hase/Volodin als Medaillen-Hoffnung zur WM Stand: 25.02.2025 12:08 Uhr

Können die deutschen Paarlauf-Europameister auch bei der WM überzeugen? Das Duo Hase/Volodin reist mit Medaillenambitionen in die USA. Im Einzel der Frauen fehlt nach dem EM-Debakel dagegen eine deutsche Starterin.

Mit dem Selbstbewusstsein von Europameisterschafts-Gold 2025 und WM-Bronze des vergangenen Jahres führen die deutschen Paarläufer Minerva Hase und Nikita Volodin das deutsche Eiskunstlauf-Aufgebot für die Weltmeisterschaft Ende März in den USA an.

"Potenzial ist da"

Wie die Deutsche Eislauf-Union am Dienstag (25.02.2025) bekannt gab, startet bei den Titelkämpfen vom 26. bis 30. März in Boston mit den WM-Fünften von 2024 Annika Hocke/Robert Kunkel ein zweites deutsches Paarlauf-Duo. "Die beiden Duos können erneut für ein starkes Abschneiden der deutschen Paare bei den Weltmeisterschaften sorgen" , heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes. Hase/Volodin gewannen Ende Januar ihre erste Goldmedaille bei einem großem Turnier. In Boston soll nun die zweite WM-Medaille folgen.

" Das Potenzial ist da ", sagte DEU-Sportdirektorin Pfeifer bereits nach der EM, dass sie mit Blick auf die Weltmeisterschaft im März in Boston in den USA zuversichtlich sei

Auch nach dem Karriereende der einstigen Olympiasieger Aljona Savchenko/Bruno Massot liegen die Hoffnungen der deutschen Eiskunstläufer also im Paarlauf.

Erstmals seit 2003 keine deutsche Frau zur WM

Im Frauen-Einzel reisen die Deutschen dagegen ganz ohne Teilnehmerin in die USA, "da die Startvoraussetzungen des Weltverbandes ISU (Technical Minimum Scores) nicht erfüllt wurden" , wie es in der DEU-Mitteilung heißt. Bei der EM hatte die deutsche Starterin Kristina Isaev als Kurzprogramm-28. die Kür verpasst. Die 24-Jährige beendete daraufhin aus gesundheitlichen Gründen die Saison. Erstmals findet damit seit 2003 eine WM ohne deutsche Starterin statt.

Bei den Männern wurde Nikita Starostin nominiert, der bei der EM als Kurzprogramm-27. ebenfalls die Kür verpasste. Bei der WM soll er es nun unter die Top 24 und damit zur Kür schaffen. Dafür habe der 22-Jährige nach der EM "extra ein neues Kurzprogramm" einstudiert.

Im Eistanz nehmen die viermaligen deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan teil.

Bei der WM geht es schon um Olympia

Bei der WM in Boston geht es nicht nur um Medaillen, sondern auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026. In den Einzel-Konkurrenzen werden in Boston jeweils 24 Quotenplätze vergeben, im Eistanz 19 und im Paarlauf 16. Um die verbleibenden Olympia-Startplätze geht es zu Beginn der kommenden Saison bei einem Qualifikationswettbewerb in Peking.