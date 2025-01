Eiskunstlauf-EM in Tallinn Eistanz - Deutsches Duo mit starkem Auftritt Stand: 31.01.2025 08:02 Uhr

Nach dem Gold-Triumph von Minerva Hase und Nikita Volodin haben die deutschen Eistänzer Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan eine gute Leistung abgeliefert. Bei der Eiskunstlauf-EM in Tallinn qualifizierten sich die Oberstdorfer für die Kür am Samstag.

Getrübt wurde die Stimmung in der estnischen Hauptstadt von der Flugzeug-Tragödie am Donnerstag, als in Washington 67 Menschen starben - darunter mehrere Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer.

Folgt gleich das nächste Paar-Gold?

Nach den Paarläufen am Mittwoch und Donnerstag, bei denen Minerva Hase und Nikita Volodin das erste deutsche Paar-Gold seit 2011 gewannen, waren am Freitag die Eistänzer mit ihrem Kurzprogramm an der Reihe. Im Unterschied zum Eiskunstlauf sind beim Eistanz Sprünge, Wurfsprünge, Überkopfheber und andere akrobatische Bewegungen verboten.

Dortmunder Dietz führt mit Spanien

In Kurzprogramm-Konkurrenz lagen Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan mit 75,45 Punkten zwischenzeitlich sogar in Führung, doch die favorisierten Paare aus den letzten beiden Gruppen überholten die Beiden noch erwarungsgemäß, allerdings nur mit minimalen Punktabständen. Am Ende erreichte das deutsche Duo mit Platz neun noch die Top Ten.

Unter anderem tanzte sich der Dortmunder Tim Dietz, der mit seiner englischen Partnerin Olivia Smart für Spanien startet, auf Rang sieben (76,13 Punkte). In Führung liegen Charlene Guignard und Marco Fabbri aus Italien (84,23 Punkte). In der Kür kann also noch einiges passieren.

Kür am Samstag bringt EM-Entscheidung

Die Entscheidung über EM-Edelmetall fällt am Samstag ab 13.00 Uhr (live in der Sportschau). Am Freitagabend ab 19.05 Uhr folgen die Frauen im Einzel-Kurzprogamm.

Zeitplan

Tag Wettbewerb In der Sportschau Freitag, 31.01 13.15 Uhr: Rhythmustanz Eistanzen Livestream 19 Uhr: Kür der Frauen Livestream Samstag, 01.02. 12.05 Uhr: Kür Eistanzen Livestream 18 Uhr: Kür der Männer Livestream Sonntag, 02.02. 15 Uhr: Schaulaufen der Sieger Livestream