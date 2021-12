Um vier Hundertstelsekunden musste sich Laura Nolte mit Anschieberin Deborah Levi am Sonntagmorgen (05.12.2021) geschlagen geben. Die 23-jährige Nolte führte nach dem dem ersten Lauf noch hauchdünn und gab den Vorsprung von 0,02 Sekunden im zweiten Durchgang noch her. Nach zuletzt zwei Siegen ins Innsbruck musste sich Nolte in 1:54,14 Minuten nun mit Rang zwei begnügen.